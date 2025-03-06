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МИД Франции допустил использования сбережений французов для нужд обороны - 06.03.2025, ПРАЙМ
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МИД Франции допустил использования сбережений французов для нужд обороны
МИД Франции допустил использования сбережений французов для нужд обороны - 06.03.2025, ПРАЙМ
МИД Франции допустил использования сбережений французов для нужд обороны
МИД Франции не исключил использования сбережений французов для финансирования обороны. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T11:46+0300
2025-03-06T11:46+0300
политика
франция
мид
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ПАРИЖ, 6 мар - ПРАЙМ. МИД Франции не исключил использования сбережений французов для финансирования обороны. "Это один из вариантов. Я говорю, что ничего нельзя исключать", - ответил министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад в эфире радиостанции RTL на вопрос, рассмотрит ли Париж использование сбережений французов для общего займа на финансирование обороны. "Но также мы обладаем и рычагами на уровне ЕС. Сегодня на саммите будет обсуждаться общее финансирование закупок и производства вооружений. Финансирование обороны также будет исключено из расчётов бюджетного дефицита стран", - добавил он. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французам и заявил, что "Россия стала угрозой для Франции и ЕС". Он отметил, что стране необходимо продолжать наращивать военный бюджет, пообещав при этом не поднимать налоги и заявив, что "родина нуждается в вас". При этом РФ не раз заявляла, что никому не угрожает. Как сообщали французские СМИ, во Франции обсуждают возможность создания нового типа вкладов, регулируемых государством, куда французы смогут направлять свои сбережения для финансирования оборонных компаний страны.
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франция, мид
Политика, ФРАНЦИЯ, МИД
11:46 06.03.2025
 
МИД Франции допустил использования сбережений французов для нужд обороны

МИД Франции не исключил использования сбережений французов для нужд обороны

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© fotolia.com / illustrez-vous
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ПАРИЖ, 6 мар - ПРАЙМ. МИД Франции не исключил использования сбережений французов для финансирования обороны.
"Это один из вариантов. Я говорю, что ничего нельзя исключать", - ответил министр-делегат по делам Европы Бенжамен Хаддад в эфире радиостанции RTL на вопрос, рассмотрит ли Париж использование сбережений французов для общего займа на финансирование обороны.
"Но также мы обладаем и рычагами на уровне ЕС. Сегодня на саммите будет обсуждаться общее финансирование закупок и производства вооружений. Финансирование обороны также будет исключено из расчётов бюджетного дефицита стран", - добавил он.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французам и заявил, что "Россия стала угрозой для Франции и ЕС". Он отметил, что стране необходимо продолжать наращивать военный бюджет, пообещав при этом не поднимать налоги и заявив, что "родина нуждается в вас". При этом РФ не раз заявляла, что никому не угрожает.
Как сообщали французские СМИ, во Франции обсуждают возможность создания нового типа вкладов, регулируемых государством, куда французы смогут направлять свои сбережения для финансирования оборонных компаний страны.
Здание Бурбонского дворца в Париже - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
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