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Франция установила рекорд по закупке титана у России

Франция установила рекорд по закупке титана у России - 06.03.2025, ПРАЙМ

Франция установила рекорд по закупке титана у России

Франция в прошлом году нарастила закупки титана из России до исторического максимума в 108,6 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T20:05+0300

2025-03-06T20:05+0300

2025-03-06T20:56+0300

экономика

франция

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титан

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Франция в прошлом году нарастила закупки титана из России до исторического максимума в 108,6 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Всего Франция за 2024 год ввезла 2,4 тысячи тонн российского титана на 108,6 миллиона евро. В денежном выражении закупки за год увеличились почти на 19% год к году, а в физическом - на 22%. Оба показателя стали максимальными за все время двусторонних отношений. На Францию пришлась половина всех закупок российского титана Евросоюзом. Другим крупным покупателем была Германия, которая в прошлом году, наоборот, сократила его ввоз на 18% - до 77 миллионов евро. Также титан из России импортировали Испания (11,2 миллиона евро), Бельгия (8,1 миллиона), Италия (3,5 миллиона) и ряд других европейских стран. Всего же ЕС в прошлом году приобрел у России этого металла на 214,8 миллиона евро против 216,6 миллиона годом ранее.

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франция, покупка, титан, россия