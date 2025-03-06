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Франция установила рекорд по закупке титана у России - 06.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250306/frantsiya-855547032.html
Франция установила рекорд по закупке титана у России
Франция установила рекорд по закупке титана у России - 06.03.2025, ПРАЙМ
Франция установила рекорд по закупке титана у России
Франция в прошлом году нарастила закупки титана из России до исторического максимума в 108,6 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T20:05+0300
2025-03-06T20:56+0300
экономика
франция
покупка
титан
россия
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Франция в прошлом году нарастила закупки титана из России до исторического максимума в 108,6 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Всего Франция за 2024 год ввезла 2,4 тысячи тонн российского титана на 108,6 миллиона евро. В денежном выражении закупки за год увеличились почти на 19% год к году, а в физическом - на 22%. Оба показателя стали максимальными за все время двусторонних отношений. На Францию пришлась половина всех закупок российского титана Евросоюзом. Другим крупным покупателем была Германия, которая в прошлом году, наоборот, сократила его ввоз на 18% - до 77 миллионов евро. Также титан из России импортировали Испания (11,2 миллиона евро), Бельгия (8,1 миллиона), Италия (3,5 миллиона) и ряд других европейских стран. Всего же ЕС в прошлом году приобрел у России этого металла на 214,8 миллиона евро против 216,6 миллиона годом ранее.
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франция, покупка, титан, россия
Экономика, ФРАНЦИЯ, покупка, титан, РОССИЯ
20:05 06.03.2025 (обновлено: 20:56 06.03.2025)
 
Франция установила рекорд по закупке титана у России

Евростат: Франция в 2024 г нарастила закупки титана у РФ до рекордных значений

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Франция в прошлом году нарастила закупки титана из России до исторического максимума в 108,6 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Всего Франция за 2024 год ввезла 2,4 тысячи тонн российского титана на 108,6 миллиона евро. В денежном выражении закупки за год увеличились почти на 19% год к году, а в физическом - на 22%. Оба показателя стали максимальными за все время двусторонних отношений.
На Францию пришлась половина всех закупок российского титана Евросоюзом. Другим крупным покупателем была Германия, которая в прошлом году, наоборот, сократила его ввоз на 18% - до 77 миллионов евро. Также титан из России импортировали Испания (11,2 миллиона евро), Бельгия (8,1 миллиона), Италия (3,5 миллиона) и ряд других европейских стран.
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы
5 марта, 22:34
Всего же ЕС в прошлом году приобрел у России этого металла на 214,8 миллиона евро против 216,6 миллиона годом ранее.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯпокупкатитанРОССИЯ
 
 
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