https://1prime.ru/20250306/fsb-855523014.html

ФСБ пресекла операцию спецслужб Украины по вербовке российских подростков

ФСБ пресекла операцию спецслужб Украины по вербовке российских подростков - 06.03.2025, ПРАЙМ

ФСБ пресекла операцию спецслужб Украины по вербовке российских подростков

Пресечена курируемая НАТО операция военной разведки Украины по перехвату персональных данных подростков из столичного региона с целью их вербовки, сообщает ЦОС... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:16+0300

2025-03-06T10:16+0300

2025-03-06T10:16+0300

происшествия

фсб

нато

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Пресечена курируемая НАТО операция военной разведки Украины по перехвату персональных данных подростков из столичного региона с целью их вербовки, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ России пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области для их дальнейшей вербовки", - говорится в сообщении. Уточняется, что своевременно были выявлены факты неправомерного доступа ГУР МО Украины к информационным ресурсам Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", которые занимались организацией в 2024 году всероссийской просветительской акции "Военно-патриотический диктант". В ведомстве сообщили, что спецслужбы Украины незаконно получили доступ к электронным почтовым ящикам и перехватили письма с приглашением к диктанту. Они изменили файлы и массово разослали их в образовательные учреждения Москвы и области с целью сбора персональных данных подростков для вербовки в разведывательную деятельность против России. "Благодаря своевременным контрразведывательным мерам органов Федеральной службы безопасности последствия операции ГУР МО Украины были локализованы. Образовательные организации г. Москвы и Московской области проинформированы о готовящихся украинскими спецслужбами провокациях", - отметили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250228/fsb-855338847.html

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фсб, нато, москва, украина, московская область