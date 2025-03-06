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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на опасениях вокруг торговой политики США

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на опасениях вокруг торговой политики США - 06.03.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на опасениях вокруг торговой политики США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются более чем на 1% на опасениях вокруг торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T14:28+0300

2025-03-06T14:28+0300

2025-03-06T14:28+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются более чем на 1% на опасениях вокруг торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,07%, до 42 604 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,43%, до 20 369,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,22%, до 5 779,75 пункта. "Идея о развязывании торговой войны, которая приведет к применению ответных мер со стороны стран, против которой она будет вестись, означает, что на США будет оказано дополнительное давление. Это не лучшая ситуация для акций и роста прибыли, потому что американские домохозяйства могут стать беднее", - цитирует агентство Блумберг аналитика Rabobank Мэтью Кэрнса (Matthew Cairns). Кроме того, аналитики ждут позднее в четверг выхода статистики по рынку труда в США. Так, американское министерство труда обнародует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 1 марта. Аналитики предполагают, что значение снизилось на 7 тысяч - до 235 тысяч. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные.

https://1prime.ru/20250305/fyuchersy-855496540.html

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рынки, торги, nasdaq composite, rabobank