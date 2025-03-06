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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,6 процента

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,6 процента - 06.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,6 процента

Биржевые цены на газ в Европе в четверг прибавляют 1,6%, находясь у отметки чуть ниже 470 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T11:27+0300

2025-03-06T11:27+0300

2025-03-06T11:27+0300

энергетика

газ

европа

ice

газпром

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг прибавляют 1,6%, находясь у отметки чуть ниже 470 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 460,3 доллара (+0,2%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 11.03 мск их стоимость составляет 467,2 доллара (+1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 459,6 доллара за тысячу кубометров. В понедельник компания "Газпром" заявила, что Европа ускоренно расходует запасы из подземных хранилищ газа, средний темп отбора газа на 36% выше, чем в прошлом сезоне, и к началу сезона закачки она подойдет с опустевшими хранилищами и наполнить их летом будет сложно. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, европа, ice, газпром