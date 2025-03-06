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Премьер Словакии намерен заблокировать итоги саммита ЕС - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Премьер Словакии намерен заблокировать итоги саммита ЕС
Премьер Словакии намерен заблокировать итоги саммита ЕС - 06.03.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии намерен заблокировать итоги саммита ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать итоговое заявление саммита Европейского союза, запланированного на четверг. Условием для... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:26+0300
2025-03-06T12:42+0300
политика
роберт фицо
ес
газ
словакия
украина
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БРАТИСЛАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать итоговое заявление саммита Европейского союза, запланированного на четверг. Условием для этого является отсутствие в документе пункта о восстановлении транзита газа через территорию Украины.В ходе заседания парламентского комитета по европейским делам Фицо подтвердил свое намерение: "Да, если не будет упоминания о восстановлении транзита газа (через Украину - ред.) или необходимости восстановить транзит газа, я заблокирую заключения".Фицо также сообщил, что в настоящее время ведется работа над формулировкой упоминания о газе, которое Словакия считает необходимым включить в итоговый документ. Он выразил надежду на то, что требование Братиславы будет учтено."...при этой комедии, что это российский газ и украинцы платят за военные расходы России через газ, а также теряют 700-800 миллионов (евро) за транзитные сборы, которые бы могли получить, думаю, упоминание в стиле "давайте снова говорить о восстановлении транзита газа через Украину" является терпимым", - добавил ФицоРанее премьер-министр сообщал о намерении препятствовать принятию коммюнике на саммите ЕС 6 марта, если не будут учтены требования Словакии относительно возобновления транзита газа через Украину.
https://1prime.ru/20250306/razvedka-855523588.html
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роберт фицо, ес, газ, словакия, украина
Политика, Роберт Фицо, ЕС, Газ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА
12:26 06.03.2025 (обновлено: 12:42 06.03.2025)
 
Премьер Словакии намерен заблокировать итоги саммита ЕС

Фицо пообещал заблокировать итоги саммита ЕС, если в них не будет вопроса о газе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать итоговое заявление саммита Европейского союза, запланированного на четверг. Условием для этого является отсутствие в документе пункта о восстановлении транзита газа через территорию Украины.
В ходе заседания парламентского комитета по европейским делам Фицо подтвердил свое намерение: "Да, если не будет упоминания о восстановлении транзита газа (через Украину - ред.) или необходимости восстановить транзит газа, я заблокирую заключения".
Фицо также сообщил, что в настоящее время ведется работа над формулировкой упоминания о газе, которое Словакия считает необходимым включить в итоговый документ. Он выразил надежду на то, что требование Братиславы будет учтено.
"...при этой комедии, что это российский газ и украинцы платят за военные расходы России через газ, а также теряют 700-800 миллионов (евро) за транзитные сборы, которые бы могли получить, думаю, упоминание в стиле "давайте снова говорить о восстановлении транзита газа через Украину" является терпимым", - добавил Фицо
Ранее премьер-министр сообщал о намерении препятствовать принятию коммюнике на саммите ЕС 6 марта, если не будут учтены требования Словакии относительно возобновления транзита газа через Украину.
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ПолитикаРоберт ФицоЕСГазСЛОВАКИЯУКРАИНА
 
 
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