https://1prime.ru/20250306/gaz-855527415.html
Премьер Словакии намерен заблокировать итоги саммита ЕС
Премьер Словакии намерен заблокировать итоги саммита ЕС - 06.03.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии намерен заблокировать итоги саммита ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать итоговое заявление саммита Европейского союза, запланированного на четверг. Условием для... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:26+0300
2025-03-06T12:26+0300
2025-03-06T12:42+0300
политика
роберт фицо
ес
газ
словакия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_ee72072ac670f4d30e0f299ac6429bdd.jpg
БРАТИСЛАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать итоговое заявление саммита Европейского союза, запланированного на четверг. Условием для этого является отсутствие в документе пункта о восстановлении транзита газа через территорию Украины.В ходе заседания парламентского комитета по европейским делам Фицо подтвердил свое намерение: "Да, если не будет упоминания о восстановлении транзита газа (через Украину - ред.) или необходимости восстановить транзит газа, я заблокирую заключения".Фицо также сообщил, что в настоящее время ведется работа над формулировкой упоминания о газе, которое Словакия считает необходимым включить в итоговый документ. Он выразил надежду на то, что требование Братиславы будет учтено."...при этой комедии, что это российский газ и украинцы платят за военные расходы России через газ, а также теряют 700-800 миллионов (евро) за транзитные сборы, которые бы могли получить, думаю, упоминание в стиле "давайте снова говорить о восстановлении транзита газа через Украину" является терпимым", - добавил ФицоРанее премьер-министр сообщал о намерении препятствовать принятию коммюнике на саммите ЕС 6 марта, если не будут учтены требования Словакии относительно возобновления транзита газа через Украину.
https://1prime.ru/20250306/razvedka-855523588.html
словакия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_129:0:2750:1966_1920x0_80_0_0_a8a6626143bd07726c7f3ca085baa6a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт фицо, ес, газ, словакия, украина
Политика, Роберт Фицо, ЕС, Газ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА
Премьер Словакии намерен заблокировать итоги саммита ЕС
Фицо пообещал заблокировать итоги саммита ЕС, если в них не будет вопроса о газе
БРАТИСЛАВА, 6 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности заблокировать итоговое заявление саммита Европейского союза, запланированного на четверг. Условием для этого является отсутствие в документе пункта о восстановлении транзита газа через территорию Украины.
В ходе заседания парламентского комитета по европейским делам Фицо подтвердил свое намерение: "Да, если не будет упоминания о восстановлении транзита газа (через Украину - ред.) или необходимости восстановить транзит газа, я заблокирую заключения".
Фицо также сообщил, что в настоящее время ведется работа над формулировкой упоминания о газе, которое Словакия считает необходимым включить в итоговый документ. Он выразил надежду на то, что требование Братиславы будет учтено.
"...при этой комедии, что это российский газ и украинцы платят за военные расходы России через газ, а также теряют 700-800 миллионов (евро) за транзитные сборы, которые бы могли получить, думаю, упоминание в стиле "давайте снова говорить о восстановлении транзита газа через Украину" является терпимым", - добавил Фицо
Ранее премьер-министр сообщал о намерении препятствовать принятию коммюнике на саммите ЕС 6 марта, если не будут учтены требования Словакии относительно возобновления транзита газа через Украину.
В НАТО боятся делиться разведданными с США из-за политики Трампа, пишут СМИ