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В Сербии назвали ожидаемый объем поставок газа из России

В Сербии назвали ожидаемый объем поставок газа из России - 06.03.2025, ПРАЙМ

В Сербии назвали ожидаемый объем поставок газа из России

Сербская сторона в переговорах по новому договору о газоснабжении с Россией рассчитывает на получение 2,5 миллиардов кубических метров газа в год из РФ на срок... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T13:11+0300

2025-03-06T13:11+0300

2025-03-06T13:11+0300

энергетика

россия

газ

сербия

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БЕЛГРАД, 6 мар – ПРАЙМ. Сербская сторона в переговорах по новому договору о газоснабжении с Россией рассчитывает на получение 2,5 миллиардов кубических метров газа в год из РФ на срок от 3 до 10 лет, заявил генеральный директор компании "Србиягаз" Душан Баятович. Действие нынешнего договора о поставках природного газа между Россией и Сербией оканчивается в мае. "Проблема нового договора в том, что у нас выраженное неравномерное потребление. Огромные колебания, мы расходуем от 10 до 18 миллионов кубометров в сутки. Основная вещь - объемы. Мы будем запрашивать 2,5 миллиарда кубометров на период от 3 до 10 лет", - заявил глава госкомпании RT Balkan. По его словам, также важно сохранить гибкость условий соглашения с российской стороной в периоды повышенного потребления газа, поэтому дополнительные объемы также стоит включить в долгосрочный договор, а не регулировать отдельными документами, как сейчас. "В долгосрочном договоре цена всегда определялась по "нефтяной формуле", возможно, это изменится. Сейчас когда в Европе газ по 600 евро (за тысячу кубометров), мы его получаем по 300 долларов и не можем не быть более чем удовлетворенными. Вероятно, на основные объемы в 2,5 миллиарда кубометров будет одна цена, а за дополнительные, которые представляют дополнительные расходы - какая-то другая", - указал Баятович. Посол России Александр Боцан-Харченко заявил ранее в интервью РИА Новости, что РФ в переговорах с Белградом о газоснабжении делает все, чтобы идти навстречу Сербии. Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". На предстоящий отопительный сезон 2024-2025 годов достигнута договоренность о поставках по формуле 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, по данным властей Сербии "по наиболее благоприятной цене с учетом нефтяной формулы". Весной 2025 года намечено продление очередного многолетнего договора о газоснабжении с РФ. Российское топливо поступает в Сербию из газопровода "Турецкий поток" через газотранспортную систему Болгарии, ожидается, что в ближайшие годы объемы достигнут 4 миллиардов кубических метров в год.

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россия, газ, сербия