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Евросовет попросил ЕК, Словакию и Украину искать решение с транзитом газа
Евросовет попросил ЕК, Словакию и Украину искать решение с транзитом газа - 06.03.2025, ПРАЙМ
Евросовет попросил ЕК, Словакию и Украину искать решение с транзитом газа
Европейский совет просит Еврокомиссию, Словакию и Украину активизировать поиск решений проблемы транзита газа, не исключая возобновление поставок, передает... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T17:04+0300
2025-03-06T17:04+0300
2025-03-06T17:04+0300
энергетика
газ
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Европейский совет просит Еврокомиссию, Словакию и Украину активизировать поиск решений проблемы транзита газа, не исключая возобновление поставок, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. "Евросовет просит (Европейскую – ред.) комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску решений проблемы транзита (газа – ред.), включая путем возобновления (поставок – ред.)", - пишет агентство.
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газ, словакия, украина, ек, евросовет
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА, ЕК, Евросовет
Евросовет попросил ЕК, Словакию и Украину искать решение с транзитом газа
Reuters: Евросовет просит ЕК, Словакию и Украину искать решение с транзитом газа