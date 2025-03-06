https://1prime.ru/20250306/gaz-855538647.html

Евросовет попросил ЕК, Словакию и Украину искать решение с транзитом газа

Евросовет попросил ЕК, Словакию и Украину искать решение с транзитом газа - 06.03.2025, ПРАЙМ

Евросовет попросил ЕК, Словакию и Украину искать решение с транзитом газа

Европейский совет просит Еврокомиссию, Словакию и Украину активизировать поиск решений проблемы транзита газа, не исключая возобновление поставок, передает... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T17:04+0300

2025-03-06T17:04+0300

2025-03-06T17:04+0300

энергетика

газ

словакия

украина

ек

евросовет

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Европейский совет просит Еврокомиссию, Словакию и Украину активизировать поиск решений проблемы транзита газа, не исключая возобновление поставок, передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. "Евросовет просит (Европейскую – ред.) комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску решений проблемы транзита (газа – ред.), включая путем возобновления (поставок – ред.)", - пишет агентство.

https://1prime.ru/20250306/gaz-855527415.html

словакия

украина

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газ, словакия, украина, ек, евросовет