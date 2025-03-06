https://1prime.ru/20250306/gaz-855546878.html

Тренд на санкции против газа из РФ в Европе идет на спад, считают эксперты

Тренд на санкции против газа из РФ в Европе идет на спад, считают эксперты - 06.03.2025, ПРАЙМ

Тренд на санкции против газа из РФ в Европе идет на спад, считают эксперты

Тренд на принятие новых санкций против российской газовой отрасли в Евросоюзе находится на завершающей стадии; возобновление украинского транзита возможно уже в | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T19:58+0300

2025-03-06T19:58+0300

2025-03-06T19:59+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Тренд на принятие новых санкций против российской газовой отрасли в Евросоюзе находится на завершающей стадии; возобновление украинского транзита возможно уже в следующем году, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Европейский совет просит Еврокомиссию, Словакию и Украину активизировать поиск решений проблемы транзита газа, не исключая возобновление поставок, сообщило ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. По мнению Родионова, Евросоюз возьмет паузу в отношении продления санкций против России - как минимум в части газа. "Мы сейчас находимся как бы в завершающей стадии тренда, когда Евросоюз принимает один пакет санкций за другим. Начнется новый тренд, и он, безусловно, повлияет в том числе на газовую отрасль", - сказал собеседник агентства. В ближайшее время "Балканский поток" останется для "Газпрома" единственным каналом поставок трубопроводного газа в Европу. Однако эксперт допустил, что в течение года может быть "переподписано" соглашение о транзите российского газа через Украину. "Я ожидаю, что не позже января 2026 года "Газпром" возобновит поставки газа в Евросоюз транзитом через Украину, и это будет частью процесса мирного урегулирования украинского конфликта", - сказал Родионов. Он также оптимистично смотрит на перспективы развития российской СПГ-отрасли и ожидает частичного снятия с нее американских санкций. "США будут предпринимать шаги для того, чтобы снизить влияние Китая на Россию. Здесь политика будет довлеть над экономикой. США после мирного урегулирования российско-украинского конфликта будут снимать наиболее чувствительные для России санкции, а к их числу относятся санкции в отношении СПГ", - предполагает эксперт. В среду Рейтер сообщил со ссылкой на данные ЕК, что Еврокомиссия во второй раз отложила публикацию плана постепенного отказа от российских энергоносителей – на какой срок, на этот раз неизвестно. В конце января агентство Блумберг сообщало, что ЕК отложила публикацию документа до 26 марта.

https://1prime.ru/20250303/gaz-855428314.html

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