https://1prime.ru/20250306/gaz-855548307.html

В Европе рухнули цены на газ

В Европе рухнули цены на газ - 06.03.2025, ПРАЙМ

В Европе рухнули цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе в четверг опустились на 8% – до 423 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T20:31+0300

2025-03-06T20:31+0300

2025-03-06T20:31+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг опустились на 8% – до 423 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 460,3 доллара (+0,2%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 471,2 доллара (+2,5%), ценовой минимум – 421,3 доллара (-8,3%). Последние фьючерсы торговались по 423,2 доллара (-7,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 459,6 доллара за тысячу кубометров. "Цена на газ в Европе снижается. Все происходящее – это сокращение геополитической премии за риск. Как только появилась надежда на то, что ЕС сможет – даже в теории, – в период сезонного заполнения ПХГ газом рассчитывать на поставки топлива российского происхождения, цена пошла вниз. Сезонный фактор плавно теряет свою силу: отопительный сезон в Европе почти завершен", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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