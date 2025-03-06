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Глава МИД Канады заявила о приближении страны к Евросоюзу

Глава МИД Канады заявила о приближении страны к Евросоюзу - 06.03.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Канады заявила о приближении страны к Евросоюзу

Канада становится все ближе к Евросоюзу на фоне ситуации вокруг Украины и обострившихся торговых отношений с США, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T01:00+0300

2025-03-06T01:00+0300

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ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Канада становится все ближе к Евросоюзу на фоне ситуации вокруг Украины и обострившихся торговых отношений с США, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. "Нам следует быть все ближе к ЕС. У нас имеется соглашение о свободной торговле с ЕС… и очевидно, с учетом происходящего на Украине мы становимся все ближе и ближе к европейцам", - сообщила она на конференции, посвященной американо-канадским отношениями. Трансляцию ведет агентство CPAC. Жоли отметила, что Оттава намерена укрепить ЕС и Великобританию, добавив, что европейцы "действительно боятся угрозы, исходящей от России", ведя разговоры о собственных гарантиях безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики, мотивируя это необходимостью борьбы с наркотрафиком и нелегальной миграцией. Решение вызвало беспокойство у представителей автомобильной отрасли, которые предупреждали о возможном росте цен и снижении конкурентоспособности американских компаний. Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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мировая экономика, канада, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, ес, нато, мид