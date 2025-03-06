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Премьер Польши призвал Европу вступить в гонку вооружений
Премьер Польши призвал Европу вступить в гонку вооружений - 06.03.2025, ПРАЙМ
Премьер Польши призвал Европу вступить в гонку вооружений
Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T15:07+0300
2025-03-06T15:07+0300
2025-03-06T15:07+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС. По его словам, ключевые вызовы сейчас – "конфликт на Украине, новый подход американской администрации к Европе и гонка вооружений", которую, по утверждению Туска, якобы начала Россия. В РФ ранее заявляли, что не заинтересованы в эскалации, новой холодной войне или гонке вооружений, однако сегодня налицо то, что страны НАТО и ЕС ведут подготовку к прямому столкновению с Россией. "Европа должна принять этот вызов и выиграть эту гонку вооружений", - сказал Туск, выразив уверенность, что ей это удастся. "Европа готова к борьбе за свою безопасность, в том смысле, что мы будем быстрее и эффективнее вооружаться", - отметил он. "Сегодня нужно будет начать этот процесс", - добавил премьер, признав, что "поводов для оптимизма нет и ситуация очень сложная".
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европа, польша, дональд туск, ес
Политика, ЕВРОПА, ПОЛЬША, Дональд Туск, ЕС
Премьер Польши призвал Европу вступить в гонку вооружений
Туск: Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее
БРЮССЕЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС.
По его словам, ключевые вызовы сейчас – "конфликт на Украине, новый подход американской администрации к Европе и гонка вооружений", которую, по утверждению Туска, якобы начала Россия.
В РФ ранее заявляли, что не заинтересованы в эскалации, новой холодной войне или гонке вооружений, однако сегодня налицо то, что страны НАТО и ЕС ведут подготовку к прямому столкновению с Россией.
"Европа должна принять этот вызов и выиграть эту гонку вооружений", - сказал Туск, выразив уверенность, что ей это удастся.
"Европа готова к борьбе за свою безопасность, в том смысле, что мы будем быстрее и эффективнее вооружаться", - отметил он. "Сегодня нужно будет начать этот процесс", - добавил премьер, признав, что "поводов для оптимизма нет и ситуация очень сложная".
Власти Польши подготовят закон, упрощающий инвестиции в оборону