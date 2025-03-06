https://1prime.ru/20250306/gosdep-855550835.html

Госдеп намерен закрыть дюжину консульств США по всему миру, пишет NYT

Госдеп намерен закрыть дюжину консульств США по всему миру, пишет NYT - 06.03.2025, ПРАЙМ

Госдеп намерен закрыть дюжину консульств США по всему миру, пишет NYT

Госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T23:47+0300

2025-03-06T23:47+0300

2025-03-06T23:47+0300

политика

госдеп

консульства

закрытие

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно сказаться на сборе разведданных и отношениях Штатов с зарубежьем, сообщает издание New York Times со ссылкой на американских чиновников. "Высокопоставленные чиновники госдепартамента разработали планы по закрытию дюжины консульств за рубежом к этому лету и рассматривают возможность закрытия еще многих миссий, что может нанести удар по усилиям правительства США по налаживанию партнерских отношений и сбору разведывательной информации", - пишет издание. Отмечается, что США также планируют уволить многих местных граждан, которые работают в сотнях его миссий по всему миру. По данным New York Times, эти сотрудники составляют две трети рабочей силы ведомства и формируют основу знаний американских дипломатов об их среде во многих странах. По словам двух анонимных американских чиновников, усилия по сокращению дипломатических должностей и зарубежного персонала являются частью внутренней кампании по сокращению бюджета госдепартамента, который может достичь 20%.

https://1prime.ru/20250228/energetika-855367306.html

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госдеп, консульства, закрытие