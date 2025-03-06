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В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за школьную форму

В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за школьную форму - 06.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как получить компенсацию за школьную форму

Вопрос компенсации затрат на приобретение школьной формы для многодетных и малоимущих семей - в ведении региональных органов государственной власти, которые... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T02:31+0300

2025-03-06T02:31+0300

2025-03-06T02:31+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Вопрос компенсации затрат на приобретение школьной формы для многодетных и малоимущих семей - в ведении региональных органов государственной власти, которые вправе устанавливать необходимые критерии для ее получения, для назначения выплаты необходимо подать заявление через портал "Госуслуги", рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР). "Сейчас вопрос компенсации затрат на приобретение школьной формы является решением региональных органов государственной власти, которые вправе устанавливать необходимые критерии для ее получения, так скажем критерии адресности: только первоклассникам, многодетным или малоимущим семьям, в которых обучается ребенок с ОВЗ. Самым быстрым способом подачи заявления для назначения выплаты является портал "Госуслуги". Далее – МФЦ, службы социальной защиты, а порой - администрации и сами школы", - сказала Кулиева. Парламентарий добавила, что сумма компенсационной выплаты и адресаты в каждом регионе отличаются. "Например, в Москве в 2025 году такая сумма составила 13 987 рублей на каждого ребенка школьного возраста (в 2024 году размер компенсации составлял 13 257 рублей). В Санкт-Петербурге органы власти возвращают 10 тысяч рублей родителям учеников из многодетных семей. В Тюменской области такая сумма составит 17 201 рублей, и положена она многодетным семьям, если среднедушевой доход семьи не превышает региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения", - отметила она. Кроме того, по её словам, у ряда регионов сложилась положительная практика – выплаты продолжают поступать адресатам автоматически, без повторной подачи заявления, таким образом, система межведомственного взаимодействия позволяет исключить процедуру сбора справок и документов. "Еще одна особенность в том, что данная выплата может быть единовременной или делиться по кварталам. Данный вопрос также стоит оставить на усмотрение родителей, удобно ли им получать всю сумму сразу или частями. Конечно, сумма компенсаций не покрывают всех расходов родителей учеников для подготовки к новому учебному году. Важно обеспечить софинансирование из федерального бюджета таких расходов", - подчеркнула Кулиева. По мнению парламентария, другой мерой финансовой поддержки может стать предоставление для организаций, занимающихся производством школьной формы и принадлежностей для учеников, налоговых и иных льгот, софинансирование в закупке специального оборудование, а также льготная арендная ставка помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

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общество , россия, москва, санкт-петербург, госдума, лдпр