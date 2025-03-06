https://1prime.ru/20250306/gosduma-855518434.html

В Госдуме предостерегли Макрона от того, чтобы не вляпаться в историю

В Госдуме предостерегли Макрона от того, чтобы не вляпаться в историю - 06.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предостерегли Макрона от того, чтобы не вляпаться в историю

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предостерег президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой Европы, от... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T07:42+0300

2025-03-06T07:42+0300

2025-03-06T07:42+0300

общество

экономика

россия

рф

москва

эммануэль макрон

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855518434.jpg?1741236141

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев предостерег президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой Европы, от того, чтобы не вляпаться в историю, сродни Наполеону. Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Когда лидеры России и других ведущих стран говорят о мире, а на берегах Сены об использовании ядерного оружия, то в историю можно не войти, а вляпаться. Судьба Наполеона это только подтверждает. Надо об этом не забывать", - сказал Ивлев РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, москва, эммануэль макрон, владимир путин, такер карлсон, нато