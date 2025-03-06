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Фондовые индексы Европы поднимаются в преддверии итогов заседания ЕЦБ - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250306/indeks-855527144.html
Фондовые индексы Европы поднимаются в преддверии итогов заседания ЕЦБ
Фондовые индексы Европы поднимаются в преддверии итогов заседания ЕЦБ - 06.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы поднимаются в преддверии итогов заседания ЕЦБ
Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут в ожидании итогов мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:16+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут в ожидании итогов мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.04 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,87%, до 8 679,75 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,07%, до 8 179,65 пункта, немецкий DAX - на 0,72%, до 23 286,7 пункта. В четверг рынки Европы будут оценивать решения Европейского центрального банка относительно базовой ставки. Прогнозируется, что регулятор понизит ставку до 2,65% с 2,9% годовых. При этом аналитики Goldman Sachs. мнение которых приводит агентство Блумберг, ожидают еще несколько снижений учетной ставки на 25 процентных пунктов - на заседаниях ЕЦБ в апреле и июне, учитывая сдержанный экономический рост, прогресс в снижении темпов инфляции и рисков ухудшения торговли. В этот же день также станут известны данные по розничным продажам в еврозоне от европейского статистического агентства Евростат. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель вырос на 0,1%, в годовом - на 1,9%. Акции немецкой Lufthansa дорожают на 8,35% после того, как компания объявила финансовые результаты за 2024 год. Выручка поднялась на 6%, до 37,581 миллиарда долларов в предыдущем году по сравнению с 2023 годом. При этом операционная прибыль выросла на 5% в годовом выражении, до 40,542 миллиарда долларов.
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рынки, торги, ецб
Экономика, Рынки, Торги, ЕЦБ
12:16 06.03.2025
 
Фондовые индексы Европы поднимаются в преддверии итогов заседания ЕЦБ

Фондовые индексы Европы в основном поднимаются в преддверии итогов заседания ЕЦБ

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи"
График Японские свечи - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут в ожидании итогов мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.04 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,87%, до 8 679,75 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,07%, до 8 179,65 пункта, немецкий DAX - на 0,72%, до 23 286,7 пункта.
В четверг рынки Европы будут оценивать решения Европейского центрального банка относительно базовой ставки. Прогнозируется, что регулятор понизит ставку до 2,65% с 2,9% годовых.
При этом аналитики Goldman Sachs. мнение которых приводит агентство Блумберг, ожидают еще несколько снижений учетной ставки на 25 процентных пунктов - на заседаниях ЕЦБ в апреле и июне, учитывая сдержанный экономический рост, прогресс в снижении темпов инфляции и рисков ухудшения торговли.
В этот же день также станут известны данные по розничным продажам в еврозоне от европейского статистического агентства Евростат. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель вырос на 0,1%, в годовом - на 1,9%.
Акции немецкой Lufthansa дорожают на 8,35% после того, как компания объявила финансовые результаты за 2024 год. Выручка поднялась на 6%, до 37,581 миллиарда долларов в предыдущем году по сравнению с 2023 годом. При этом операционная прибыль выросла на 5% в годовом выражении, до 40,542 миллиарда долларов.
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