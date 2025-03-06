https://1prime.ru/20250306/indeks-855527144.html

Фондовые индексы Европы поднимаются в преддверии итогов заседания ЕЦБ

Фондовые индексы Европы поднимаются в преддверии итогов заседания ЕЦБ - 06.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы поднимаются в преддверии итогов заседания ЕЦБ

Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут в ожидании итогов мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T12:16+0300

2025-03-06T12:16+0300

2025-03-06T12:16+0300

экономика

рынки

торги

ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/83550/72/835507267_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_ad5abe3c41032006f8974a6efa36349b.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут в ожидании итогов мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.04 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,87%, до 8 679,75 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,07%, до 8 179,65 пункта, немецкий DAX - на 0,72%, до 23 286,7 пункта. В четверг рынки Европы будут оценивать решения Европейского центрального банка относительно базовой ставки. Прогнозируется, что регулятор понизит ставку до 2,65% с 2,9% годовых. При этом аналитики Goldman Sachs. мнение которых приводит агентство Блумберг, ожидают еще несколько снижений учетной ставки на 25 процентных пунктов - на заседаниях ЕЦБ в апреле и июне, учитывая сдержанный экономический рост, прогресс в снижении темпов инфляции и рисков ухудшения торговли. В этот же день также станут известны данные по розничным продажам в еврозоне от европейского статистического агентства Евростат. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель вырос на 0,1%, в годовом - на 1,9%. Акции немецкой Lufthansa дорожают на 8,35% после того, как компания объявила финансовые результаты за 2024 год. Выручка поднялась на 6%, до 37,581 миллиарда долларов в предыдущем году по сравнению с 2023 годом. При этом операционная прибыль выросла на 5% в годовом выражении, до 40,542 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250305/indeks-855495155.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, ецб