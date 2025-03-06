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Основные фондовые индексы США снижаются

Основные фондовые индексы США снижаются - 06.03.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы США снижаются

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг заметно снижаются, в том числе за счет негативных настроений в технологическом секторе страны, свидетельствуют... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T17:50+0300

2025-03-06T17:50+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг заметно снижаются, в том числе за счет негативных настроений в технологическом секторе страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.46 мск промышленный индекс Dow Jones падает на 1,35%, до 42 427,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,86%, до 18 207,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,55%, до 5 571,58 пункта. Компания Alibaba представила модель с возможностью логического мышления QwQ-32B, конкурирующую с китайской моделью на основе искусственного интеллекта DeepSeek-R1. Это, как отмечают аналитики, оказало давление на американский техсектор, где подобных прорывов пока не замечается. Так, например, бумаги Nvidia дешевеют на 3,2%. "Очевидно, что Alibaba влияет на настроения. Технологический сектор в последнее время ослаблен", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора Groupe Banque Richelieu Александра Эзэ (Alexandre Hezez). В четверг также опубликована американская макростатистика. Так, число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось сильнее ожиданий - до 221 тысячи с 242 тысяч ранее. А дефицит торгового баланса США в январе подскочил до 131,4 миллиарда долларов с 98,1 миллиарда в декабре при прогнозе показателя в 127,4 миллиарда. В пятницу инвесторы будут оценивать данные о занятости в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 142 тысячи.

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рынки, сша, alibaba, dow jones, nvidia, nasdaq composite