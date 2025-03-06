https://1prime.ru/20250306/indeksy-855527803.html
Фондовые индексы АТР в основном увеличились в четверг
Фондовые индексы АТР в основном увеличились в четверг - 06.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном увеличились в четверг
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно выросли, в особенности китайские, вслед за биржами США и после... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:36+0300
2025-03-06T12:36+0300
2025-03-06T12:36+0300
экономика
торги
рынки
индексы
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_606d2e9b99526466cfbaf7c618834dc6.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно выросли, в особенности китайские, вслед за биржами США и после публикации макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,17%, до 3 381,1 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,81%, до 2 091,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,29%, до 24 369,71 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,7%, до 2 576,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,57%, до 8 094,7 пункта, японский Nikkei 225 - увеличился на 0,91%, до 37 715,5 пункта. Накануне основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 1,46%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Годовая инфляция в Южной Корее замедлилась до 2% с 2,2% месяцем ранее, за февраль индекс потребительских цен в стране ослабил рост до 0,3% с 0,7% в январе. Кроме того, экспорт из Австралии в январе в месячном выражении вырос на 1,3%, импорт – сократился на 0,3%. А акции Alibaba в Гонконге подорожали на 8,4% после того, как компания представила модель с возможностью логического мышления QwQ-32B, конкурирующую с DeepSeek-R1.
https://1prime.ru/20250305/indeks-855495155.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_7d0a5aef65f49eb1dbab242c3e1c0be6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торги, рынки, индексы
Экономика, Торги, Рынки, Индексы
Фондовые индексы АТР в основном увеличились в четверг
Фондовые индексы АТР преимущественно увеличились в четверг
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно выросли, в особенности китайские, вслед за биржами США и после публикации макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,17%, до 3 381,1 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,81%, до 2 091,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,29%, до 24 369,71 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,7%, до 2 576,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,57%, до 8 094,7 пункта, японский Nikkei 225 - увеличился на 0,91%, до 37 715,5 пункта.
Накануне основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 1,46%.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Годовая инфляция в Южной Корее замедлилась до 2% с 2,2% месяцем ранее, за февраль индекс потребительских цен в стране ослабил рост до 0,3% с 0,7% в январе.
Кроме того, экспорт из Австралии в январе в месячном выражении вырос на 1,3%, импорт – сократился на 0,3%.
А акции Alibaba в Гонконге подорожали на 8,4% после того, как компания представила модель с возможностью логического мышления QwQ-32B, конкурирующую с DeepSeek-R1.
Фондовые индексы Европы растут после выхода корпоративных новостей