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Фондовые индексы АТР в основном увеличились в четверг

Фондовые индексы АТР в основном увеличились в четверг - 06.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном увеличились в четверг

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно выросли, в особенности китайские, вслед за биржами США и после... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T12:36+0300

2025-03-06T12:36+0300

2025-03-06T12:36+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно выросли, в особенности китайские, вслед за биржами США и после публикации макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,17%, до 3 381,1 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,81%, до 2 091,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,29%, до 24 369,71 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,7%, до 2 576,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,57%, до 8 094,7 пункта, японский Nikkei 225 - увеличился на 0,91%, до 37 715,5 пункта. Накануне основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся на 1,46%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Годовая инфляция в Южной Корее замедлилась до 2% с 2,2% месяцем ранее, за февраль индекс потребительских цен в стране ослабил рост до 0,3% с 0,7% в январе. Кроме того, экспорт из Австралии в январе в месячном выражении вырос на 1,3%, импорт – сократился на 0,3%. А акции Alibaba в Гонконге подорожали на 8,4% после того, как компания представила модель с возможностью логического мышления QwQ-32B, конкурирующую с DeepSeek-R1.

https://1prime.ru/20250305/indeks-855495155.html

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