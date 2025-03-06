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Российские власти оценят возможность расширения программы семейной ипотеки - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Российские власти оценят возможность расширения программы семейной ипотеки
Российские власти оценят возможность расширения программы семейной ипотеки - 06.03.2025, ПРАЙМ
Российские власти оценят возможность расширения программы семейной ипотеки
Правительство России рассматривает возможность расширения программы семейной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет, передает издание РБК со ссылкой на... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T09:03+0300
2025-03-06T09:03+0300
экономика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство России рассматривает возможность расширения программы семейной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет, передает издание РБК со ссылкой на совместный документ Минфина и Минстроя."Правительство вновь обсуждает вопрос о расширении программы семейной ипотеки, следует из перечня поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 28 февраля", - сказано в публикации.Отмечается, что Минфин и Минстрой должны до 25 марта представить предложение о расширении льготной семейной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет а также оценить возможные последствия этой меры.Согласно изданию, сделки с семейной ипотекой являются основным драйвером продаж для застройщиков, и недостаток таких покупателей приводит к поиску новых возможностей для расширения круга потенциальных клиентов, в данном случае - семей с одним ребенком.
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ипотека
Экономика, ипотека
09:03 06.03.2025
 
Российские власти оценят возможность расширения программы семейной ипотеки

РБК: власти России обсуждают расширение программы семейной ипотеки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство России рассматривает возможность расширения программы семейной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет, передает издание РБК со ссылкой на совместный документ Минфина и Минстроя.
"Правительство вновь обсуждает вопрос о расширении программы семейной ипотеки, следует из перечня поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 28 февраля", - сказано в публикации.
Отмечается, что Минфин и Минстрой должны до 25 марта представить предложение о расширении льготной семейной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет а также оценить возможные последствия этой меры.
Согласно изданию, сделки с семейной ипотекой являются основным драйвером продаж для застройщиков, и недостаток таких покупателей приводит к поиску новых возможностей для расширения круга потенциальных клиентов, в данном случае - семей с одним ребенком.
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