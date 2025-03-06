https://1prime.ru/20250306/ipoteka-855519860.html

Российские власти оценят возможность расширения программы семейной ипотеки

Российские власти оценят возможность расширения программы семейной ипотеки - 06.03.2025, ПРАЙМ

Российские власти оценят возможность расширения программы семейной ипотеки

Правительство России рассматривает возможность расширения программы семейной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет, передает издание РБК со ссылкой на... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T09:03+0300

2025-03-06T09:03+0300

2025-03-06T09:03+0300

экономика

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Правительство России рассматривает возможность расширения программы семейной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет, передает издание РБК со ссылкой на совместный документ Минфина и Минстроя."Правительство вновь обсуждает вопрос о расширении программы семейной ипотеки, следует из перечня поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака от 28 февраля", - сказано в публикации.Отмечается, что Минфин и Минстрой должны до 25 марта представить предложение о расширении льготной семейной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет а также оценить возможные последствия этой меры.Согласно изданию, сделки с семейной ипотекой являются основным драйвером продаж для застройщиков, и недостаток таких покупателей приводит к поиску новых возможностей для расширения круга потенциальных клиентов, в данном случае - семей с одним ребенком.

https://1prime.ru/20250305/ipoteka-855481288.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека