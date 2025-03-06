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Эксперт спрогнозировал рост спроса на семейную ипотеку при ее расширении - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250306/ipoteka-855533987.html
Эксперт спрогнозировал рост спроса на семейную ипотеку при ее расширении
Эксперт спрогнозировал рост спроса на семейную ипотеку при ее расширении - 06.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рост спроса на семейную ипотеку при ее расширении
Спрос на семейную ипотеку в случае ее расширения может вырасти на 40%, считает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T15:08+0300
2025-03-06T15:08+0300
экономика
россия
недвижимость
бизнес
ипотека
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос на семейную ипотеку в случае ее расширения может вырасти на 40%, считает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. Ранее РБК сообщил, что власти обсуждают возможность распространения семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Минфину и Минстрою вместе с "Дом.РФ" поручено проработать этот вопрос до 25 марта. "С учетом того, что при нынешней платежеспособности на другие программы люди просто не проходят, то можно исходить из следующего, что прирост на 40% может произойти достаточно свободно", - рассказал РИА Недвижимость Гордейко. Он также уверен, что предлагаемое расширение семейной ипотеки не повлияет на решение демографической ситуации в стране. Оно направлено на улучшение положения застройщиков, добавил Гордейко. Ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Виктория Лукина считает, что в условиях высоких рыночных ставок ожидаемое изменение программы может оказаться актуальным для отдельных категорий граждан. "Руководством Банка России неоднократно озвучивалось, что массовая льготная ипотека является проинфляционным фактором, однако из-за временного снижения финансовой доступности ипотеки повышается актуальность более адресных мер поддержки в координации с другими ведомствами. На текущий момент не все получатели мер социальной поддержки имеют возможность оформить ипотеку по льготной ставке", - объяснила Лукина. В настоящее время оформить семейную ипотеку под ставке 6% могут семьи, где есть ребенок в возрасте до шести лет включительно, семьи как минимум с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек или в регионах с низкими объемами строительства, семьи с ребенком, имеющим инвалидность. При этом в конце 2024 года президент России Владимир Путин предложил распространить семейную ипотеку на вторичное жилье в населенных пунктах с недостаточным объемом жилищного строительства.
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россия, недвижимость, бизнес, ипотека
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, Бизнес, ипотека
15:08 06.03.2025
 
Эксперт спрогнозировал рост спроса на семейную ипотеку при ее расширении

Эксперт Гордейко: спрос на семейную ипотеку при ее расширении может вырасти на 40%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос на семейную ипотеку в случае ее расширения может вырасти на 40%, считает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко.
Ранее РБК сообщил, что власти обсуждают возможность распространения семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Минфину и Минстрою вместе с "Дом.РФ" поручено проработать этот вопрос до 25 марта.
"С учетом того, что при нынешней платежеспособности на другие программы люди просто не проходят, то можно исходить из следующего, что прирост на 40% может произойти достаточно свободно", - рассказал РИА Недвижимость Гордейко.
Он также уверен, что предлагаемое расширение семейной ипотеки не повлияет на решение демографической ситуации в стране. Оно направлено на улучшение положения застройщиков, добавил Гордейко.
Ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Виктория Лукина считает, что в условиях высоких рыночных ставок ожидаемое изменение программы может оказаться актуальным для отдельных категорий граждан.
"Руководством Банка России неоднократно озвучивалось, что массовая льготная ипотека является проинфляционным фактором, однако из-за временного снижения финансовой доступности ипотеки повышается актуальность более адресных мер поддержки в координации с другими ведомствами. На текущий момент не все получатели мер социальной поддержки имеют возможность оформить ипотеку по льготной ставке", - объяснила Лукина.
В настоящее время оформить семейную ипотеку под ставке 6% могут семьи, где есть ребенок в возрасте до шести лет включительно, семьи как минимум с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек или в регионах с низкими объемами строительства, семьи с ребенком, имеющим инвалидность.
При этом в конце 2024 года президент России Владимир Путин предложил распространить семейную ипотеку на вторичное жилье в населенных пунктах с недостаточным объемом жилищного строительства.
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Российские власти оценят возможность расширения программы семейной ипотеки
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