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Эксперт спрогнозировал рост спроса на семейную ипотеку при ее расширении

Эксперт спрогнозировал рост спроса на семейную ипотеку при ее расширении - 06.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал рост спроса на семейную ипотеку при ее расширении

Спрос на семейную ипотеку в случае ее расширения может вырасти на 40%, считает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T15:08+0300

2025-03-06T15:08+0300

2025-03-06T15:08+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Спрос на семейную ипотеку в случае ее расширения может вырасти на 40%, считает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. Ранее РБК сообщил, что власти обсуждают возможность распространения семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Минфину и Минстрою вместе с "Дом.РФ" поручено проработать этот вопрос до 25 марта. "С учетом того, что при нынешней платежеспособности на другие программы люди просто не проходят, то можно исходить из следующего, что прирост на 40% может произойти достаточно свободно", - рассказал РИА Недвижимость Гордейко. Он также уверен, что предлагаемое расширение семейной ипотеки не повлияет на решение демографической ситуации в стране. Оно направлено на улучшение положения застройщиков, добавил Гордейко. Ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Виктория Лукина считает, что в условиях высоких рыночных ставок ожидаемое изменение программы может оказаться актуальным для отдельных категорий граждан. "Руководством Банка России неоднократно озвучивалось, что массовая льготная ипотека является проинфляционным фактором, однако из-за временного снижения финансовой доступности ипотеки повышается актуальность более адресных мер поддержки в координации с другими ведомствами. На текущий момент не все получатели мер социальной поддержки имеют возможность оформить ипотеку по льготной ставке", - объяснила Лукина. В настоящее время оформить семейную ипотеку под ставке 6% могут семьи, где есть ребенок в возрасте до шести лет включительно, семьи как минимум с двумя несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек или в регионах с низкими объемами строительства, семьи с ребенком, имеющим инвалидность. При этом в конце 2024 года президент России Владимир Путин предложил распространить семейную ипотеку на вторичное жилье в населенных пунктах с недостаточным объемом жилищного строительства.

https://1prime.ru/20250306/ipoteka-855519860.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, бизнес, ипотека