https://1prime.ru/20250306/isk-855522896.html

ГП подала иск к компании из США, владельцу холдинга "Главпродукт"

ГП подала иск к компании из США, владельцу холдинга "Главпродукт" - 06.03.2025, ПРАЙМ

ГП подала иск к компании из США, владельцу холдинга "Главпродукт"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит холдинг "Главпродукт",... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:15+0300

2025-03-06T10:15+0300

2025-03-06T10:15+0300

россия

росимущество

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит холдинг "Главпродукт", ведущий российский производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Соответчиками Universal Beverage Company в карточке дела указаны американская Universal Company 2000 и бенефициар холдинга "Главпродукт" Леонид Смирнов. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами истец просит привлечь к делу ООО "Промсельхозинвест", ООО "Промстрой", ООО "Главпродукт-Патент", ООО "Инвестиционная компания "Сокол", ООО "Управляющая компания "Мясокомбинат "Дружба народов", АО "ВТБ Регистратор" и Росимущество. Президент РФ Владимир Путин в октябре своим указом передал холдинг "Главпродукт" во временное управление Росимущества.

https://1prime.ru/20250303/sud-855407724.html

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россия, росимущество