https://1prime.ru/20250306/isk-855539725.html
ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома"
ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома" - 06.03.2025, ПРАЙМ
ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома"
Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров "Газпрома" Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T17:36+0300
2025-03-06T17:36+0300
2025-03-06T17:36+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/39/841453910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a55b4ec754267d9a95f6613f1f75794.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - ПРАЙМ. Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров "Газпрома" Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии Симаковой в различных предприятиях, в том числе "Севинвест" и ООО "Корпоративный центр", сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. "Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск заместителя Генерального прокурора РФ к Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой, а также к ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия", АО "Бонолит - строительные решения", - сообщает Лебедева. Она уточняет, что истец просит суд обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО "Дмитровский завод газобетонных изделий", АО "Бонолит - строительные решения" и т.д. "По списку ответчиков - юридических лиц, а также доли в уставном капитале иных юридических лиц, зарегистрированных на ответчиков. В общем, на четыре листа там", - написала Лебедева в своем Telegram-канале. По данным главы пресс-службы судов, иск принят к производству, назначено предварительное судебное заседание.
https://1prime.ru/20250306/isk-855522896.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/39/841453910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32d5d03d18d9ed01b24c165b103d2b85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома"
ГП направила иск об обращении в доход государства акций экс-топов "Газпрома"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - ПРАЙМ. Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров "Газпрома" Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии Симаковой в различных предприятиях, в том числе "Севинвест" и ООО "Корпоративный центр", сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск заместителя Генерального прокурора РФ к Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой, а также к ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия", АО "Бонолит - строительные решения", - сообщает Лебедева.
Она уточняет, что истец просит суд обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО "Дмитровский завод газобетонных изделий", АО "Бонолит - строительные решения" и т.д. "По списку ответчиков - юридических лиц, а также доли в уставном капитале иных юридических лиц, зарегистрированных на ответчиков. В общем, на четыре листа там", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.
По данным главы пресс-службы судов, иск принят к производству, назначено предварительное судебное заседание.
ГП подала иск к компании из США, владельцу холдинга "Главпродукт"