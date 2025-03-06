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ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома"

ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома" - 06.03.2025, ПРАЙМ

ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома"

Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров "Газпрома" Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T17:36+0300

2025-03-06T17:36+0300

2025-03-06T17:36+0300

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - ПРАЙМ. Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров "Газпрома" Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии Симаковой в различных предприятиях, в том числе "Севинвест" и ООО "Корпоративный центр", сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. "Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск заместителя Генерального прокурора РФ к Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой, а также к ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия", АО "Бонолит - строительные решения", - сообщает Лебедева. Она уточняет, что истец просит суд обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО "Дмитровский завод газобетонных изделий", АО "Бонолит - строительные решения" и т.д. "По списку ответчиков - юридических лиц, а также доли в уставном капитале иных юридических лиц, зарегистрированных на ответчиков. В общем, на четыре листа там", - написала Лебедева в своем Telegram-канале. По данным главы пресс-службы судов, иск принят к производству, назначено предварительное судебное заседание.

https://1prime.ru/20250306/isk-855522896.html

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