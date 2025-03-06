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ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома" - 06.03.2025, ПРАЙМ
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ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома"
ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома" - 06.03.2025, ПРАЙМ
ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома"
Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров "Газпрома" Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T17:36+0300
2025-03-06T17:36+0300
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - ПРАЙМ. Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров "Газпрома" Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии Симаковой в различных предприятиях, в том числе "Севинвест" и ООО "Корпоративный центр", сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. "Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск заместителя Генерального прокурора РФ к Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой, а также к ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия", АО "Бонолит - строительные решения", - сообщает Лебедева. Она уточняет, что истец просит суд обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО "Дмитровский завод газобетонных изделий", АО "Бонолит - строительные решения" и т.д. "По списку ответчиков - юридических лиц, а также доли в уставном капитале иных юридических лиц, зарегистрированных на ответчиков. В общем, на четыре листа там", - написала Лебедева в своем Telegram-канале. По данным главы пресс-службы судов, иск принят к производству, назначено предварительное судебное заседание.
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россия
РОССИЯ
17:36 06.03.2025
 
ГП направила иск об обращении в доход России акций экс-топов "Газпрома"

ГП направила иск об обращении в доход государства акций экс-топов "Газпрома"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры
Здание Генеральной прокуратуры - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - ПРАЙМ. Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров "Газпрома" Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии Симаковой в различных предприятиях, в том числе "Севинвест" и ООО "Корпоративный центр", сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск заместителя Генерального прокурора РФ к Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой, а также к ООО "Севинвест", ООО "Корпоративный центр", ООО "Ферроцинк", АО "Бизнеслогика", ООО "М Индустрия", АО "Бонолит - строительные решения", - сообщает Лебедева.
Она уточняет, что истец просит суд обратить в доход государства акции в количестве 100% и доли в уставном капитале АО "Дмитровский завод газобетонных изделий", АО "Бонолит - строительные решения" и т.д. "По списку ответчиков - юридических лиц, а также доли в уставном капитале иных юридических лиц, зарегистрированных на ответчиков. В общем, на четыре листа там", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.
По данным главы пресс-службы судов, иск принят к производству, назначено предварительное судебное заседание.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
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