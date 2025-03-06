https://1prime.ru/20250306/it-spetsialisty-855546731.html

Эксперт рассказал, сколько российских IT-шников вернулись домой из ОАЭ

Эксперт рассказал, сколько российских IT-шников вернулись домой из ОАЭ - 06.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, сколько российских IT-шников вернулись домой из ОАЭ

Массовый отток российских IT-кадров за рубеж наблюдался в 2022 году, однако с 2023 года наметилась обратная тенденция - из ОАЭ вернулись уже порядка 70%... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T19:53+0300

2025-03-06T19:53+0300

2025-03-06T19:53+0300

экономика

it-специалисты

возвращение в россию

оаэ

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Массовый отток российских IT-кадров за рубеж наблюдался в 2022 году, однако с 2023 года наметилась обратная тенденция - из ОАЭ вернулись уже порядка 70% специалистов, рассказала РИА Новости руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра. "С 2022 по 2023 год наблюдался массовый отток российских IT-специалистов, включая топ-менеджеров, в различные страны, среди которых особенно выделялись Объединенные Арабские Эмираты. Однако с 2023 года наметилась обратная тенденция - по инсайдерской информации, уже около 70% специалистов вернулись из ОАЭ в Россию",- сказала эксперт. По ее словам, несмотря на первоначальные ожидания высоких доходов и приятных условий в других странах, российские IT-специалисты все чаще выбирают возвращение домой, и одной из ключевых причин является корпоративная культура в ОАЭ. "Она отличается строгими правилами, регламентированным рабочим графиком и жесткой иерархией управления. Для российских IT-специалистов, привыкших к более гибким условиям труда и "трепетному отношению" это стало серьезным испытанием",- считает собеседница агентства. По ее словам, работа в мультинациональных командах требует не только высокой профессиональной квалификации, но и умения адаптироваться к новым стандартам взаимодействия. "В ОАЭ не будет отдельного кабинета, красивого холла и модной зоны кофе-брейк, как в России. Для многих наших специалистов это приводит к снижению мотивации и эффективности работы, что в конечном итоге заставляет задуматься о возвращении",- добавила она. "Со временем они осознали, что отсутствие подоходного налога и высокие зарплаты не компенсируют неудобства и стресс, связанные с адаптацией и сложной корпоративной культурой. Возвращение на родину предоставляет им больше профессиональных и личных преимуществ, включая знакомую среду, более гибкие условия работы и возможность развития в быстро меняющемся российском IT-рынке",- заключила Танцюра.

https://1prime.ru/20250226/it-otrasl-855283493.html

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it-специалисты, возвращение в россию, оаэ