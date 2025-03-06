https://1prime.ru/20250306/kallas-855533166.html

"Сложное решение". Каллас сообщила Украине плохие новости

"Сложное решение". Каллас сообщила Украине плохие новости - 06.03.2025, ПРАЙМ

"Сложное решение". Каллас сообщила Украине плохие новости

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что согласие по инициативе военной помощи Киеву на саммите достичь будет сложно, идет поиск решений для обхода его... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T14:55+0300

2025-03-06T14:55+0300

2025-03-06T14:55+0300

вооружения

кая каллас

военная помощь украине

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что согласие по инициативе военной помощи Киеву на саммите достичь будет сложно, идет поиск решений для обхода его блокирования со стороны "одной страны". "Да, это сложное решение, поэтому мы рассматриваем новые разные инициативы, включая коалицию желающих, чтобы одна страна не могла блокировать другие", - сообщила она перед началом в Брюсселе специального саммита, посвященного Украине и европейской безопасности.

https://1prime.ru/20250305/peregovory-855499252.html

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кая каллас, военная помощь украине