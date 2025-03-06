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"Сложное решение". Каллас сообщила Украине плохие новости - 06.03.2025, ПРАЙМ
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"Сложное решение". Каллас сообщила Украине плохие новости
"Сложное решение". Каллас сообщила Украине плохие новости - 06.03.2025, ПРАЙМ
"Сложное решение". Каллас сообщила Украине плохие новости
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что согласие по инициативе военной помощи Киеву на саммите достичь будет сложно, идет поиск решений для обхода его... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T14:55+0300
2025-03-06T14:55+0300
вооружения
кая каллас
военная помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что согласие по инициативе военной помощи Киеву на саммите достичь будет сложно, идет поиск решений для обхода его блокирования со стороны "одной страны". "Да, это сложное решение, поэтому мы рассматриваем новые разные инициативы, включая коалицию желающих, чтобы одна страна не могла блокировать другие", - сообщила она перед началом в Брюсселе специального саммита, посвященного Украине и европейской безопасности.
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кая каллас, военная помощь украине
Вооружения, Кая Каллас, военная помощь Украине
14:55 06.03.2025
 
"Сложное решение". Каллас сообщила Украине плохие новости

Каллас: на саммите ЕС будет сложно достичь согласия по военной помощи Украине

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что согласие по инициативе военной помощи Киеву на саммите достичь будет сложно, идет поиск решений для обхода его блокирования со стороны "одной страны".
"Да, это сложное решение, поэтому мы рассматриваем новые разные инициативы, включая коалицию желающих, чтобы одна страна не могла блокировать другие", - сообщила она перед началом в Брюсселе специального саммита, посвященного Украине и европейской безопасности.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Белый дом назвал условие возобновления помощи Украине
Вчера, 15:55
 
ВооруженияКая Калласвоенная помощь Украине
 
 
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