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"Делимобиль" назвал минусы повышения возрастного порога для каршеринга

"Делимобиль" назвал минусы повышения возрастного порога для каршеринга - 06.03.2025, ПРАЙМ

"Делимобиль" назвал минусы повышения возрастного порога для каршеринга

Нынешние правила пользования каршерингом соответствуют нормам закона о безопасности дорожного движения, повышение возрастного порога ограничит доступ к нему для | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T14:32+0300

2025-03-06T14:32+0300

2025-03-06T14:32+0300

экономика

делимобиль

каршеринг

ограничения

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Нынешние правила пользования каршерингом соответствуют нормам закона о безопасности дорожного движения, повышение возрастного порога ограничит доступ к нему для аккуратных водителей, которые не могут позволить себе купить машину, заявили РИА Новости в одном из крупнейших российских операторов каршеринга "Делимобиль". При этом компания поддерживает инициативу правительства по созданию системы оценки качества автошкол, которая будет учитывать результаты сдачи экзаменов и аварийность среди выпускников. Ранее в марте глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо на имя министра транспорта России Романа Старовойта с предложением ужесточить правила пользования каршерингом. Депутат предлагает повысить возраст допуска к управлению автомобилями каршеринга до 21 года, стаж вождения – до полутора лет, а также внедрить алкозамки и ограничить максимальную скорость каршеринга 120 километрами в час. "Введение возрастных ограничений для использования каршеринга мы считаем неэффективной мерой. Это ограничит доступ к автомобилям для тех, кто водит аккуратно и не может позволить себе покупку собственной машины", - прокомментировали в "Делимобиле". Там отметили, что доля водителей до 21 года составляет порядка 10% пользователей, и им доступны автомобили только нескольких категорий. "Условия аренды автомобилей каршеринга идентичны владению собственным транспортным средством: к управлению допускаются только водители, достигшие возраста 18 лет, при наличии водительского удостоверения, выданного ГИБДД, что соответствует нормам закона "О безопасности дорожного движения" и возлагает ответственность за безопасность дорожного движения на водителя", - отметили в компании. Там добавили, что с помощью оборудования телематики в режиме реального времени отслеживают стиль вождения и другие параметры, которые определяют рейтинг, тарифные планы и категории автомобилей, доступные водителю. Также оператор каршеринга обратил внимание на присутствующее в мобильном приложении тестирование когнитивных функций водителей в ночное время, которое оценивает скорость реакции и концентрацию внимания. "Мы также поддерживаем инициативу правительства по созданию системы оценки качества автошкол, которая будет учитывать результаты сдачи экзаменов и аварийность среди выпускников. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, объективный рейтинг автошкол позволит улучшить обучение автомобилистов, снизить количество ДТП и сделать дороги безопаснее для всех участников движения", - добавили в "Делимобиле".

https://1prime.ru/20250219/karshering-855078658.html

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делимобиль, каршеринг, ограничения