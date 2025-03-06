Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Делимобиль" назвал минусы повышения возрастного порога для каршеринга - 06.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250306/karshering-855532261.html
"Делимобиль" назвал минусы повышения возрастного порога для каршеринга
"Делимобиль" назвал минусы повышения возрастного порога для каршеринга - 06.03.2025, ПРАЙМ
"Делимобиль" назвал минусы повышения возрастного порога для каршеринга
Нынешние правила пользования каршерингом соответствуют нормам закона о безопасности дорожного движения, повышение возрастного порога ограничит доступ к нему для | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T14:32+0300
2025-03-06T14:32+0300
экономика
делимобиль
каршеринг
ограничения
https://cdnn.1prime.ru/img/83470/54/834705447_0:46:3475:2001_1920x0_80_0_0_cf4f0e5f320c54c4e7311581cf9e49c2.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Нынешние правила пользования каршерингом соответствуют нормам закона о безопасности дорожного движения, повышение возрастного порога ограничит доступ к нему для аккуратных водителей, которые не могут позволить себе купить машину, заявили РИА Новости в одном из крупнейших российских операторов каршеринга "Делимобиль". При этом компания поддерживает инициативу правительства по созданию системы оценки качества автошкол, которая будет учитывать результаты сдачи экзаменов и аварийность среди выпускников. Ранее в марте глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо на имя министра транспорта России Романа Старовойта с предложением ужесточить правила пользования каршерингом. Депутат предлагает повысить возраст допуска к управлению автомобилями каршеринга до 21 года, стаж вождения – до полутора лет, а также внедрить алкозамки и ограничить максимальную скорость каршеринга 120 километрами в час. "Введение возрастных ограничений для использования каршеринга мы считаем неэффективной мерой. Это ограничит доступ к автомобилям для тех, кто водит аккуратно и не может позволить себе покупку собственной машины", - прокомментировали в "Делимобиле". Там отметили, что доля водителей до 21 года составляет порядка 10% пользователей, и им доступны автомобили только нескольких категорий. "Условия аренды автомобилей каршеринга идентичны владению собственным транспортным средством: к управлению допускаются только водители, достигшие возраста 18 лет, при наличии водительского удостоверения, выданного ГИБДД, что соответствует нормам закона "О безопасности дорожного движения" и возлагает ответственность за безопасность дорожного движения на водителя", - отметили в компании. Там добавили, что с помощью оборудования телематики в режиме реального времени отслеживают стиль вождения и другие параметры, которые определяют рейтинг, тарифные планы и категории автомобилей, доступные водителю. Также оператор каршеринга обратил внимание на присутствующее в мобильном приложении тестирование когнитивных функций водителей в ночное время, которое оценивает скорость реакции и концентрацию внимания. "Мы также поддерживаем инициативу правительства по созданию системы оценки качества автошкол, которая будет учитывать результаты сдачи экзаменов и аварийность среди выпускников. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, объективный рейтинг автошкол позволит улучшить обучение автомобилистов, снизить количество ДТП и сделать дороги безопаснее для всех участников движения", - добавили в "Делимобиле".
https://1prime.ru/20250219/karshering-855078658.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83470/54/834705447_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_bc4843c75363a85c4213f2e5afbac397.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
делимобиль, каршеринг, ограничения
Экономика, Делимобиль, каршеринг, ограничения
14:32 06.03.2025
 
"Делимобиль" назвал минусы повышения возрастного порога для каршеринга

Делимобиль: возрастной порог для каршеринга ограничит доступ для аккуратных водителей

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкАвтомобиль сервиса каршеринга "Делимобиль"
Автомобиль сервиса каршеринга Делимобиль - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Нынешние правила пользования каршерингом соответствуют нормам закона о безопасности дорожного движения, повышение возрастного порога ограничит доступ к нему для аккуратных водителей, которые не могут позволить себе купить машину, заявили РИА Новости в одном из крупнейших российских операторов каршеринга "Делимобиль".
При этом компания поддерживает инициативу правительства по созданию системы оценки качества автошкол, которая будет учитывать результаты сдачи экзаменов и аварийность среди выпускников.
Ранее в марте глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо на имя министра транспорта России Романа Старовойта с предложением ужесточить правила пользования каршерингом. Депутат предлагает повысить возраст допуска к управлению автомобилями каршеринга до 21 года, стаж вождения – до полутора лет, а также внедрить алкозамки и ограничить максимальную скорость каршеринга 120 километрами в час.
"Введение возрастных ограничений для использования каршеринга мы считаем неэффективной мерой. Это ограничит доступ к автомобилям для тех, кто водит аккуратно и не может позволить себе покупку собственной машины", - прокомментировали в "Делимобиле". Там отметили, что доля водителей до 21 года составляет порядка 10% пользователей, и им доступны автомобили только нескольких категорий.
Автомобиль сервиса московского каршеринга Belkacar - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Для каршеринга могут ввести автоматическое ограничение скорости
19 февраля, 18:16
"Условия аренды автомобилей каршеринга идентичны владению собственным транспортным средством: к управлению допускаются только водители, достигшие возраста 18 лет, при наличии водительского удостоверения, выданного ГИБДД, что соответствует нормам закона "О безопасности дорожного движения" и возлагает ответственность за безопасность дорожного движения на водителя", - отметили в компании.
Там добавили, что с помощью оборудования телематики в режиме реального времени отслеживают стиль вождения и другие параметры, которые определяют рейтинг, тарифные планы и категории автомобилей, доступные водителю. Также оператор каршеринга обратил внимание на присутствующее в мобильном приложении тестирование когнитивных функций водителей в ночное время, которое оценивает скорость реакции и концентрацию внимания.
"Мы также поддерживаем инициативу правительства по созданию системы оценки качества автошкол, которая будет учитывать результаты сдачи экзаменов и аварийность среди выпускников. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, объективный рейтинг автошкол позволит улучшить обучение автомобилистов, снизить количество ДТП и сделать дороги безопаснее для всех участников движения", - добавили в "Делимобиле".
 
ЭкономикаДелимобилькаршерингограничения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала