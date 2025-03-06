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Бенефициар ГК "Главпродукт" вывел за рубеж более одного миллиарда рублей

Бенефициар ГК "Главпродукт" вывел за рубеж более одного миллиарда рублей - 06.03.2025, ПРАЙМ

Бенефициар ГК "Главпродукт" вывел за рубеж более одного миллиарда рублей

Иск Генеральной прокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит группа компаний (ГК) "Главпродукт", связан с выводом за рубеж ее... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T12:52+0300

2025-03-06T12:52+0300

2025-03-06T13:51+0300

финансы

бизнес

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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Иск Генеральной прокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит группа компаний (ГК) "Главпродукт", связан с выводом за рубеж ее бенефициаром более 1,379 миллиарда рублей и посягательством на экономический суверенитет России, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, которой принадлежит холдинг "Главпродукт", ведущий российский производитель мясных, молочных, овощных и рыбных консервов. Соответчиками Universal Beverage Company в карточке дела указаны американская Universal Company 2000 и бенефициар холдинга "Главпродукт" Леонид Смирнов. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами истец просит привлечь к делу ООО "Промсельхозинвест", ООО "Промстрой", ООО "Главпродукт-Патент", ООО "Инвестиционная компания "Сокол", ООО "Управляющая компания "Мясокомбинат "Дружба народов", АО "ВТБ Регистратор" и Росимущество. Как следует из иска, в группу компаний "Главпродукт" входит 32 фирмы, а бенефициарным владельцем является гражданин США Леонид Смирнов. "Проживая на территории данного иностранного государства, он отказался от законопослушной экономической деятельности в России. В 2009 году перерегистрировал ГК "Главпродукт" на американские компании Universal Beverage Company и Universal Company 2000. В 2022 году присоединился к незаконным действиям органов власти США, направленным на нанесение РФ стратегического поражения, используя для этого подконтрольные ему российские общества и иностранные компании", - уточняется в иске. В документе указывается, что Смирнов и его американские компании проигнорировали указы Владимира Путина, которые вводили специальные временные ограничения экономического характера, призванные блокировать отток капитала и меры, и "решили в обход ограничений вывести за границу финансовые активы ГК "Главпродукт". В итоге с 2022 по 204 годы они вынесли решение перевести в американский банк JP Morgan Chase Bank N.A. средства компании более чем на 1,379 миллиарда рублей. Деньги переводились со счетов ряда организаций, входящих в группу "Главпродукта", как "распределение чистой прибыли". После этого указом президента от 15 октября 2024 года в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, изначально утвержденный указом президента РФ от 25 апреля 2023 года, были добавлены 100% долей в ООО "Главпродукт", 100% акций АО "Главпродукт", 100% долей в ООО "Балтийский консервный завод", 100% долей в ООО "Главпродукт-патент", 100% долей в ООО "Объединенная индустриальная компания", 100% долей в ООО "Объединенные консервные заводы", 100% долей в ООО "Промсельхозинвест", по 100% акций АО "Верховский молочно-консервный завод" и АО "Орелпродукт". "Однако Смирнов продолжил противоправную деятельность. Из мести он стал блокировать работу временной администрации, в том числе по поставке продуктов питания в зону специальной военной операции на Украине… Он направил письменные указания не сотрудничать и не предоставлять информацию временной администрации, противодействовать законной деятельности Росимущества и назначенному государством управляющему", - отмечается в исковом заявлении. В документе поясняется, что незаконный вывод денежных средств ГК "Главпродукт" за рубеж исключает возможность принудительного взыскания, поэтому Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять 100% долей в уставных капиталах ООО "Промстрой", ООО "Промсельхозинвест", ООО "Главпродукт-Патент" и ООО "Инвестиционная компания "СОКОЛ" в счет взыскания выведенных за рубеж более чем на 1,379 миллиарда рублей. Надзорное ведомство также попросило суд в качестве обеспечительных мер наложить арест на имущество и доли в указанных компаниях, запретить Смирнову открывать новые банковские счета и давать поручения об отчуждении имущества подконтрольных организаций. "Главпродукт" производит более 500 наименований консервов. В частности, в ассортименте тушенка, паштеты, сгущенное молоко, рыбные консервы, кукуруза и зеленый горошек, фасоль, соленые огурцы, хрен, горчица, маринованные грибы, томатная паста и кетчуп.

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