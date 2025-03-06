https://1prime.ru/20250306/kino-855529876.html
Бывшая "дочка" Sony Pictures подала еще 9 исков к российским кинотеатрам
Бывшая "дочка" Sony Pictures подала еще 9 исков к российским кинотеатрам - 06.03.2025, ПРАЙМ
Бывшая "дочка" Sony Pictures подала еще 9 исков к российским кинотеатрам
Компания ООО "Контент-Клуб" (прежнее название – ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг") направила в арбитражный суд Москвы еще девять исков к российским... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T13:12+0300
2025-03-06T13:12+0300
2025-03-06T13:12+0300
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Компания ООО "Контент-Клуб" (прежнее название – ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг") направила в арбитражный суд Москвы еще девять исков к российским владельцам кинотеатров на общую сумму более 13 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Среди ответчиков – московские ООО "Муви тайм", ООО "Киносфера-Балтика", казанское ООО "Югра Кинопрокат", марийское ООО "Управляющая компания "Синема 5", владивостокское ООО "Центр-Уссури" и другие. Все иски поступил в суд 3 марта и к рассмотрению еще не приняты. Ранее, в феврале, ООО "Контент-Клуб" предъявило 20 исков к крупным российским киносетям и владельцам отдельных кинотеатров на общую сумму около 981 миллиона рублей. Большинство из них оставлено без движения из-за неуплаты госпошлины. В самом крупном иске – к АО "Синема Парк" на сумму более 436 миллионов рублей – заявлено требование о взыскании долга и процентов по договору от 1 декабря 2019 года. В иске к московскому ООО "Кинотеатры нового поколения" истец требует от ответчика более 16 миллионов долга и процентов по договору от 20 января 2020 года. В иске к АО "Киномакс" на сумму более 176 миллионов рублей заявлены требования о взыскании задолженности и процентов по соглашению от 1 декабря 2019 года, в иске к ООО "Синема Стар" - "о взыскании по рамочному лицензионному соглашению, регулирующему стандартные условия публичных показов аудиовизуальных произведений" от 20 января 2020 года долга в размере более 19 миллионов рублей и процентов в размере около 7 миллионов рублей. Ответчиками по тем искам "Контент-Клуба" стали также предприятия и предприниматели из Калининграда, Липецка, Челябинска, Иркутска, Всеволожска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода. Американская кинокомпания Sony Pictures в 2020 году объявила о создании новой прокатной компании ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг", которая занималась кинотеатральной, цифровой и телевизионной дистрибуцией и маркетингом на территории России и СНГ. С 2022 года компания называется ООО "Контент-Клуб", ее учредителем в "БИР-Аналитик" указана американская Content Club Holdings (Russia) LLC. Компании Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount в 2022 году приостановили поставки фильмов в российские кинотеатры на фоне ситуации на Украине.
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бизнес, sony pictures, синема парк
Бизнес, Sony Pictures, Синема Парк
Бывшая "дочка" Sony Pictures подала еще 9 исков к российским кинотеатрам
Бывшая "дочка" Sony Pictures подала серию исков к российским кинотеатрам на 13 млн рублей
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Компания ООО "Контент-Клуб" (прежнее название – ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг") направила в арбитражный суд Москвы еще девять исков к российским владельцам кинотеатров на общую сумму более 13 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Среди ответчиков – московские ООО "Муви тайм", ООО "Киносфера-Балтика", казанское ООО "Югра Кинопрокат", марийское ООО "Управляющая компания "Синема 5", владивостокское ООО "Центр-Уссури" и другие. Все иски поступил в суд 3 марта и к рассмотрению еще не приняты.
Ранее, в феврале, ООО "Контент-Клуб" предъявило 20 исков к крупным российским киносетям и владельцам отдельных кинотеатров на общую сумму около 981 миллиона рублей. Большинство из них оставлено без движения из-за неуплаты госпошлины.
В самом крупном иске – к АО "Синема Парк" на сумму более 436 миллионов рублей – заявлено требование о взыскании долга и процентов по договору от 1 декабря 2019 года. В иске к московскому ООО "Кинотеатры нового поколения" истец требует от ответчика более 16 миллионов долга и процентов по договору от 20 января 2020 года.
В иске к АО "Киномакс" на сумму более 176 миллионов рублей заявлены требования о взыскании задолженности и процентов по соглашению от 1 декабря 2019 года, в иске к ООО "Синема Стар" - "о взыскании по рамочному лицензионному соглашению, регулирующему стандартные условия публичных показов аудиовизуальных произведений" от 20 января 2020 года долга в размере более 19 миллионов рублей и процентов в размере около 7 миллионов рублей.
Ответчиками по тем искам "Контент-Клуба" стали также предприятия и предприниматели из Калининграда, Липецка, Челябинска, Иркутска, Всеволожска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.
Американская кинокомпания Sony Pictures в 2020 году объявила о создании новой прокатной компании ООО "Сони Пикчерс Продакшнс энд Релизинг", которая занималась кинотеатральной, цифровой и телевизионной дистрибуцией и маркетингом на территории России и СНГ. С 2022 года компания называется ООО "Контент-Клуб", ее учредителем в "БИР-Аналитик" указана американская Content Club Holdings (Russia) LLC.
Компании Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount в 2022 году приостановили поставки фильмов в российские кинотеатры на фоне ситуации на Украине.
Бывшая "дочка" Sony Pictures подала 20 исков к российским кинотеатрам