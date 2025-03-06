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Большинство стран Европы не хотят в коалицию по "защите" Украины, пишут СМИ - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Большинство стран Европы не хотят в коалицию по "защите" Украины, пишут СМИ
Большинство стран Европы не хотят в коалицию по "защите" Украины, пишут СМИ - 06.03.2025, ПРАЙМ
Большинство стран Европы не хотят в коалицию по "защите" Украины, пишут СМИ
Большинство стран Европы не хотят вступать в некую коалицию, подразумевающую отправку своих сил на Украину, если к ней каким-либо образом не будут вовлечены... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T09:06+0300
2025-03-06T09:06+0300
политика
ес
сша
украина
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Большинство стран Европы не хотят вступать в некую коалицию, подразумевающую отправку своих сил на Украину, если к ней каким-либо образом не будут вовлечены США, пишет испанская газета Pais. "Большинство европейских стран не хотят присоединяться к будущей коалиции, если Вашингтон не будет каким-либо образом вовлечен - даже если не войсками на земле, а поддержкой с воздуха и разведкой, - поскольку они считают важным, чтобы модель была надежной и действительно сдерживающей (для РФ - ред.)", - пишет издание.Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Британский премьер Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.
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ес, сша, украина
Политика, ЕС, США, УКРАИНА
09:06 06.03.2025
 
Большинство стран Европы не хотят в коалицию по "защите" Украины, пишут СМИ

Pais: большинство стран Европы не хотят в коалицию по "защите" Украины без США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Большинство стран Европы не хотят вступать в некую коалицию, подразумевающую отправку своих сил на Украину, если к ней каким-либо образом не будут вовлечены США, пишет испанская газета Pais.
"Большинство европейских стран не хотят присоединяться к будущей коалиции, если Вашингтон не будет каким-либо образом вовлечен - даже если не войсками на земле, а поддержкой с воздуха и разведкой, - поскольку они считают важным, чтобы модель была надежной и действительно сдерживающей (для РФ - ред.)", - пишет издание.
Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Британский премьер Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир.
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