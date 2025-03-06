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Титов: китайские компании хотят развивать отношения с Россией
Титов: китайские компании хотят развивать отношения с Россией - 06.03.2025, ПРАЙМ
Титов: китайские компании хотят развивать отношения с Россией
Крупные компании китайской провинции Шэньси хотят развивать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T07:48+0300
2025-03-06T07:48+0300
2025-03-06T07:48+0300
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ПЕКИН, 6 мар – ПРАЙМ. Крупные компании китайской провинции Шэньси хотят развивать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Сиань и провинция Шэньси становятся ключевой точкой в товарообороте между Россией и Китаем. Помимо логистики, здесь свое развитое технологическое производство, достаточно вспомнить хотя бы штаб-квартиру и самый большой автоматический завод электромобилей компании BYD", - заявил Титов.
Он подчеркнул, что "представители различных крупных компаний провинции хотят развивать отношения с Россией и Деловой форум будет этому способствовать".
Титов сообщил, что Российско-Китайский Деловой форум, в котором примут участие компании двух стран, пройдет в городе Сиань в апреле.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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бизнес, россия, китай, борис титов, byd
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, Борис Титов, BYD
Титов: китайские компании хотят развивать отношения с Россией
Титов: крупные компании китайской провинции Шэньси хотят развивать отношения с Россией
ПЕКИН, 6 мар – ПРАЙМ. Крупные компании китайской провинции Шэньси хотят развивать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.
"Сиань и провинция Шэньси становятся ключевой точкой в товарообороте между Россией и Китаем. Помимо логистики, здесь свое развитое технологическое производство, достаточно вспомнить хотя бы штаб-квартиру и самый большой автоматический завод электромобилей компании BYD", - заявил Титов.
Он подчеркнул, что "представители различных крупных компаний провинции хотят развивать отношения с Россией и Деловой форум будет этому способствовать".
Титов сообщил, что Российско-Китайский Деловой форум, в котором примут участие компании двух стран, пройдет в городе Сиань в апреле.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.