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Титов: китайские компании хотят развивать отношения с Россией

Титов: китайские компании хотят развивать отношения с Россией - 06.03.2025, ПРАЙМ

Титов: китайские компании хотят развивать отношения с Россией

Крупные компании китайской провинции Шэньси хотят развивать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T07:48+0300

2025-03-06T07:48+0300

2025-03-06T07:48+0300

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ПЕКИН, 6 мар – ПРАЙМ. Крупные компании китайской провинции Шэньси хотят развивать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Сиань и провинция Шэньси становятся ключевой точкой в товарообороте между Россией и Китаем. Помимо логистики, здесь свое развитое технологическое производство, достаточно вспомнить хотя бы штаб-квартиру и самый большой автоматический завод электромобилей компании BYD", - заявил Титов. Он подчеркнул, что "представители различных крупных компаний провинции хотят развивать отношения с Россией и Деловой форум будет этому способствовать". Титов сообщил, что Российско-Китайский Деловой форум, в котором примут участие компании двух стран, пройдет в городе Сиань в апреле. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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