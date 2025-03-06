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"Глупое поведение". В США испугались провокаций Европы - 06.03.2025, ПРАЙМ
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"Глупое поведение". В США испугались провокаций Европы
"Глупое поведение". В США испугались провокаций Европы - 06.03.2025, ПРАЙМ
"Глупое поведение". В США испугались провокаций Европы
Великобритания и Франция пытаются втянуть Соединенные Штаты в ядерный конфликт. Такое мнение в беседе с YouTube-каналу Dialogue Works высказал экс-бывший... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T21:54+0300
2025-03-06T21:58+0300
политика
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Великобритания и Франция пытаются втянуть Соединенные Штаты в ядерный конфликт. Такое мнение в беседе с YouTube-каналу Dialogue Works высказал экс-бывший советник Минобороны США Дэвид Пайн."Единственные значимые альянсы — это союзы между США, Великобританией и Францией, поскольку у них есть ядерное оружие, - сказал Пайн. - Но, учитывая тот факт, что они угрожают Третьей мировой войной с Россией, эта польза исчезает и превращается в риск, в угрозу национальной безопасности США".При этом он отметил, что если возникнет конфликт государств Европы с Российской Федерацией, ракеты могут полететь и в сторону Соединенных Штатов.По оценке Пайна, в настоящий момент страны Европы делают все возможное для начала Третьей мировой войны, причем, судя по заявлениям их лидеров, именно этого они сами и боятся.Советник назвал их поведение глупым, противопоставив ему стремление Белого дома к миру и стабильности на европейском континенте."Все, что им нужно сделать, — установить отношения с Россией и как можно скорее закончить эту войну, которую НАТО ведет против России руками украинцев", — подытожил Пайн.
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франция, великобритания, сша
Политика, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США
21:54 06.03.2025 (обновлено: 21:58 06.03.2025)
 
"Глупое поведение". В США испугались провокаций Европы

Экс-советник МО США Пайн: Лондон и Париж делают все для начала Третьей мировой

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Великобритания и Франция пытаются втянуть Соединенные Штаты в ядерный конфликт. Такое мнение в беседе с YouTube-каналу Dialogue Works высказал экс-бывший советник Минобороны США Дэвид Пайн.
"Единственные значимые альянсы — это союзы между США, Великобританией и Францией, поскольку у них есть ядерное оружие, - сказал Пайн. - Но, учитывая тот факт, что они угрожают Третьей мировой войной с Россией, эта польза исчезает и превращается в риск, в угрозу национальной безопасности США".
При этом он отметил, что если возникнет конфликт государств Европы с Российской Федерацией, ракеты могут полететь и в сторону Соединенных Штатов.
По оценке Пайна, в настоящий момент страны Европы делают все возможное для начала Третьей мировой войны, причем, судя по заявлениям их лидеров, именно этого они сами и боятся.
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Советник назвал их поведение глупым, противопоставив ему стремление Белого дома к миру и стабильности на европейском континенте.
"Все, что им нужно сделать, — установить отношения с Россией и как можно скорее закончить эту войну, которую НАТО ведет против России руками украинцев", — подытожил Пайн.
 
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