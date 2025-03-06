https://1prime.ru/20250306/konflikt-855549571.html

"Глупое поведение". В США испугались провокаций Европы

"Глупое поведение". В США испугались провокаций Европы - 06.03.2025, ПРАЙМ

"Глупое поведение". В США испугались провокаций Европы

Великобритания и Франция пытаются втянуть Соединенные Штаты в ядерный конфликт. Такое мнение в беседе с YouTube-каналу Dialogue Works высказал экс-бывший... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T21:54+0300

2025-03-06T21:54+0300

2025-03-06T21:58+0300

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Великобритания и Франция пытаются втянуть Соединенные Штаты в ядерный конфликт. Такое мнение в беседе с YouTube-каналу Dialogue Works высказал экс-бывший советник Минобороны США Дэвид Пайн."Единственные значимые альянсы — это союзы между США, Великобританией и Францией, поскольку у них есть ядерное оружие, - сказал Пайн. - Но, учитывая тот факт, что они угрожают Третьей мировой войной с Россией, эта польза исчезает и превращается в риск, в угрозу национальной безопасности США".При этом он отметил, что если возникнет конфликт государств Европы с Российской Федерацией, ракеты могут полететь и в сторону Соединенных Штатов.По оценке Пайна, в настоящий момент страны Европы делают все возможное для начала Третьей мировой войны, причем, судя по заявлениям их лидеров, именно этого они сами и боятся.Советник назвал их поведение глупым, противопоставив ему стремление Белого дома к миру и стабильности на европейском континенте."Все, что им нужно сделать, — установить отношения с Россией и как можно скорее закончить эту войну, которую НАТО ведет против России руками украинцев", — подытожил Пайн.

https://1prime.ru/20250303/ukraina-855423100.html

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