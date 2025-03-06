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В Кремле пообещали обеспечить экстренное энергообеспечение Абхазии

В Кремле пообещали обеспечить экстренное энергообеспечение Абхазии - 06.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле пообещали обеспечить экстренное энергообеспечение Абхазии

Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, Россия не может остаться в стороне в такой ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T13:07+0300

2025-03-06T13:07+0300

2025-03-06T13:07+0300

энергетика

россия

абхазия

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, Россия не может остаться в стороне в такой ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, Абхазия нуждается в оперативной помощи с российской стороны для обеспечения энергоперетоков. Причиной является холодная погода в горах, из-за чего ГЭС не получает достаточного количества воды для осуществления генерации. По этой причине, Москва не может остаться в стороне, отметил он."Экстренное энергообеспечение будет продолжаться", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

https://1prime.ru/20250219/abkhaziya-855077102.html

абхазия

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россия, абхазия