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В Кремле пообещали обеспечить экстренное энергообеспечение Абхазии - 06.03.2025, ПРАЙМ
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В Кремле пообещали обеспечить экстренное энергообеспечение Абхазии
В Кремле пообещали обеспечить экстренное энергообеспечение Абхазии - 06.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле пообещали обеспечить экстренное энергообеспечение Абхазии
Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, Россия не может остаться в стороне в такой ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T13:07+0300
2025-03-06T13:07+0300
энергетика
россия
абхазия
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, Россия не может остаться в стороне в такой ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, Абхазия нуждается в оперативной помощи с российской стороны для обеспечения энергоперетоков. Причиной является холодная погода в горах, из-за чего ГЭС не получает достаточного количества воды для осуществления генерации. По этой причине, Москва не может остаться в стороне, отметил он."Экстренное энергообеспечение будет продолжаться", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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россия, абхазия
Энергетика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ
13:07 06.03.2025
 
В Кремле пообещали обеспечить экстренное энергообеспечение Абхазии

Песков: экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Экстренное энергообеспечение Абхазии будет обеспечено, Россия не может остаться в стороне в такой ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Абхазия нуждается в оперативной помощи с российской стороны для обеспечения энергоперетоков. Причиной является холодная погода в горах, из-за чего ГЭС не получает достаточного количества воды для осуществления генерации. По этой причине, Москва не может остаться в стороне, отметил он.
"Экстренное энергообеспечение будет продолжаться", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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