https://1prime.ru/20250306/kreml-855529589.html

В Кремле отреагировали на заявления Макрона о "российской угрозе"

В Кремле отреагировали на заявления Макрона о "российской угрозе" - 06.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле отреагировали на заявления Макрона о "российской угрозе"

Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона указывают на то, что Франция рассматривает перспективу продолжения конфликта на Украине, заявил... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T13:07+0300

2025-03-06T13:07+0300

2025-03-06T13:07+0300

политика

франция

эммануэль макрон

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона указывают на то, что Франция рассматривает перспективу продолжения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться"."Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны", - сказал Песков, комментируя слова Макрона.Кроме того, Песков отметил, что в заявлении Макрона о том, что Россия стала врагом Франции, содержится много неточностей."Тут говорится о том, что Россия стала чуть ли не врагом, не противником Франции. Но ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ. Господин президент ничего об этом не сказал. И не упомянул господин президент о законных озабоченностях и страхах России в этой связи, и необходимости для России принимать ответные меры", - заметил Песков.

https://1prime.ru/20250306/mid-855529035.html

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франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, украина