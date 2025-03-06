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В Кремле отреагировали на заявления Макрона о "российской угрозе" - 06.03.2025, ПРАЙМ
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В Кремле отреагировали на заявления Макрона о "российской угрозе"
В Кремле отреагировали на заявления Макрона о "российской угрозе" - 06.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле отреагировали на заявления Макрона о "российской угрозе"
Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона указывают на то, что Франция рассматривает перспективу продолжения конфликта на Украине, заявил... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T13:07+0300
2025-03-06T13:07+0300
политика
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона указывают на то, что Франция рассматривает перспективу продолжения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться"."Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны", - сказал Песков, комментируя слова Макрона.Кроме того, Песков отметил, что в заявлении Макрона о том, что Россия стала врагом Франции, содержится много неточностей."Тут говорится о том, что Россия стала чуть ли не врагом, не противником Франции. Но ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ. Господин президент ничего об этом не сказал. И не упомянул господин президент о законных озабоченностях и страхах России в этой связи, и необходимости для России принимать ответные меры", - заметил Песков.
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франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, украина
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, УКРАИНА
13:07 06.03.2025
 
В Кремле отреагировали на заявления Макрона о "российской угрозе"

Песков: слова Макрона указывают на то, что Франция хочет продолжения конфликта на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона указывают на то, что Франция рассматривает перспективу продолжения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия "продолжает перевооружаться".
"Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны", - сказал Песков, комментируя слова Макрона.
Кроме того, Песков отметил, что в заявлении Макрона о том, что Россия стала врагом Франции, содержится много неточностей.
"Тут говорится о том, что Россия стала чуть ли не врагом, не противником Франции. Но ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ. Господин президент ничего об этом не сказал. И не упомянул господин президент о законных озабоченностях и страхах России в этой связи, и необходимости для России принимать ответные меры", - заметил Песков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Ядерная риторика Макрона является угрозой России, заявил Лавров
12:58
 
ПолитикаФРАНЦИЯЭммануэль МакронДмитрий ПесковУКРАИНА
 
 
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