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Криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250306/kriptobirzha-855530023.html
Криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют
Криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют - 06.03.2025, ПРАЙМ
Криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют
Базирующаяся в России криптобиржа Garantex, попавшая под санкции ЕС, временно приостанавливает оказание всех услуг, включая вывод криптовалюты, после заморозки... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T13:14+0300
2025-03-06T13:14+0300
экономика
финансы
рынок криптовалюты
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Базирующаяся в России криптобиржа Garantex, попавшая под санкции ЕС, временно приостанавливает оказание всех услуг, включая вывод криптовалюты, после заморозки ее кошельков на сумму более 2,5 миллиарда рублей компанией Tether - эмитентом стейблкоина USDT, сообщается в официальном Telegram-канале биржи. USDT - это стейблкоин, цена которого привязана к доллару США в соотношении 1:1. "У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему", - сказано в заявлении биржи. "Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках, сейчас под угрозой", - добавляется там же. В поддержке на сайте криптобиржи сообщают, что информации о сроках восстановлении работы биржи пока нет. Совет ЕС 24 февраля на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Среди прочего, Евросоюз внес в санкционный список базирующуюся в России криптовалютную биржу Garantex.
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финансы, рынок криптовалюты
Экономика, Финансы, рынок криптовалюты
13:14 06.03.2025
 
Криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют

Криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют после блокировки кошельков

© CC BY 2.0 / BybitКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© CC BY 2.0 / Bybit
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Базирующаяся в России криптобиржа Garantex, попавшая под санкции ЕС, временно приостанавливает оказание всех услуг, включая вывод криптовалюты, после заморозки ее кошельков на сумму более 2,5 миллиарда рублей компанией Tether - эмитентом стейблкоина USDT, сообщается в официальном Telegram-канале биржи.
USDT - это стейблкоин, цена которого привязана к доллару США в соотношении 1:1.
"У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему", - сказано в заявлении биржи.
"Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках, сейчас под угрозой", - добавляется там же.
В поддержке на сайте криптобиржи сообщают, что информации о сроках восстановлении работы биржи пока нет.
Совет ЕС 24 февраля на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Среди прочего, Евросоюз внес в санкционный список базирующуюся в России криптовалютную биржу Garantex.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
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