https://1prime.ru/20250306/kriptobirzha-855530023.html

Криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют

Криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют - 06.03.2025, ПРАЙМ

Криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют

Базирующаяся в России криптобиржа Garantex, попавшая под санкции ЕС, временно приостанавливает оказание всех услуг, включая вывод криптовалюты, после заморозки... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T13:14+0300

2025-03-06T13:14+0300

2025-03-06T13:14+0300

экономика

финансы

рынок криптовалюты

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Базирующаяся в России криптобиржа Garantex, попавшая под санкции ЕС, временно приостанавливает оказание всех услуг, включая вывод криптовалюты, после заморозки ее кошельков на сумму более 2,5 миллиарда рублей компанией Tether - эмитентом стейблкоина USDT, сообщается в официальном Telegram-канале биржи. USDT - это стейблкоин, цена которого привязана к доллару США в соотношении 1:1. "У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему", - сказано в заявлении биржи. "Обращаем ваше внимание на то, что весь USDT, находящийся на российских кошельках, сейчас под угрозой", - добавляется там же. В поддержке на сайте криптобиржи сообщают, что информации о сроках восстановлении работы биржи пока нет. Совет ЕС 24 февраля на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. Среди прочего, Евросоюз внес в санкционный список базирующуюся в России криптовалютную биржу Garantex.

https://1prime.ru/20250305/minfin-855488155.html

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финансы, рынок криптовалюты