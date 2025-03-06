https://1prime.ru/20250306/krizis-855534899.html

Эксперты рассказали о неклассическом кризисе на рынке жилья России

Эксперты рассказали о неклассическом кризисе на рынке жилья России - 06.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о неклассическом кризисе на рынке жилья России

Российский рынок недвижимости в своей новейшей истории пережил три полноценных кризиса и сейчас переживает еще один – "неклассический", говорится в материале... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T15:34+0300

2025-03-06T15:34+0300

2025-03-06T15:39+0300

недвижимость

кризис

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок недвижимости в своей новейшей истории пережил три полноценных кризиса и сейчас переживает еще один – "неклассический", говорится в материале РИА Недвижимость со ссылкой на экспертов.Изначально, цены на жилье резко выросли из-за льготных программ, но сейчас они стали недоступными для большинства покупателей, а продажи резко снизились."Теперь доступной всем ипотеки нет, ставки по рыночным кредитам на фоне взлетевшей ключевой превышают в некоторых банках 25% годовых, цены на жильё высокие, продажи упали", — рассказал в беседе с изданием руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко.На охлаждение рынка повлияли колебания курса рубля, санкции и повышение ключевой ставки по ипотеке.Застройщикам удалось справиться с трудностями благодаря проектному финансированию. Хороший сценарий для выхода из кризиса включает снятие санкций, замедление инфляции и смягчение денежно-кредитной политики Центробанка.Предыдущие кризисы на рынке жилья произошли в 1998, 2008 и 2014 годах, но в отличие от них, текущая ситуация отличается поддержкой со стороны государства и отсутствием банкротств застройщиков. Ожидается, что охлаждение рынка завершится снижением ставок по депозитам и ипотеке.

https://1prime.ru/20250306/ipoteka-855533987.html

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кризис