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Курс евро к доллару растет перед выходом данных о продажах в еврозоне

Курс евро к доллару растет перед выходом данных о продажах в еврозоне - 06.03.2025, ПРАЙМ

Курс евро к доллару растет перед выходом данных о продажах в еврозоне

Курс евро к доллару растет в четверг утром в преддверии публикации статистики по розничным продажам в еврозоне и выхода решений мартовского заседания... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T08:47+0300

2025-03-06T08:47+0300

2025-03-06T08:47+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в четверг утром в преддверии публикации статистики по розничным продажам в еврозоне и выхода решений мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0802 доллара за евро с 1,0789 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время рос до 149,11 иены с уровня прошлого закрытия в 148,95 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,06%, до 104,26 пункта. В четверг европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в январе. Аналитики прогнозируют, что в месячном выражении показатель вырос на 0,1%, в годовом - на 1,9%. Кроме того, в этот же день станут известны итоги заседания Европейского центрального банка. Ожидается, что регулятор примет решение о снижении базовой ставки до 2,65% с 2,9%.

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