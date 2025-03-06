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Курс евро к доллару растет перед выходом данных о продажах в еврозоне - 06.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250306/kurs-855519588.html
Курс евро к доллару растет перед выходом данных о продажах в еврозоне
Курс евро к доллару растет перед выходом данных о продажах в еврозоне - 06.03.2025, ПРАЙМ
Курс евро к доллару растет перед выходом данных о продажах в еврозоне
Курс евро к доллару растет в четверг утром в преддверии публикации статистики по розничным продажам в еврозоне и выхода решений мартовского заседания... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T08:47+0300
2025-03-06T08:47+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в четверг утром в преддверии публикации статистики по розничным продажам в еврозоне и выхода решений мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0802 доллара за евро с 1,0789 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время рос до 149,11 иены с уровня прошлого закрытия в 148,95 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,06%, до 104,26 пункта. В четверг европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в январе. Аналитики прогнозируют, что в месячном выражении показатель вырос на 0,1%, в годовом - на 1,9%. Кроме того, в этот же день станут известны итоги заседания Европейского центрального банка. Ожидается, что регулятор примет решение о снижении базовой ставки до 2,65% с 2,9%.
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рынки, торги, евростат
Экономика, Рынки, Торги, Евростат
08:47 06.03.2025
 
Курс евро к доллару растет перед выходом данных о продажах в еврозоне

Евро растет к доллару перед выходом данных о продажах в еврозоне и итогов заседания ЕЦБ

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в четверг утром в преддверии публикации статистики по розничным продажам в еврозоне и выхода решений мартовского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.36 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0802 доллара за евро с 1,0789 доллара за евро на прошлом закрытии.
Курс доллара к иене в то же время рос до 149,11 иены с уровня прошлого закрытия в 148,95 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,06%, до 104,26 пункта.
В четверг европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в январе. Аналитики прогнозируют, что в месячном выражении показатель вырос на 0,1%, в годовом - на 1,9%.
Кроме того, в этот же день станут известны итоги заседания Европейского центрального банка. Ожидается, что регулятор примет решение о снижении базовой ставки до 2,65% с 2,9%.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2025
Курс евро к доллару растет после публикации статистики
Вчера, 13:07
 
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