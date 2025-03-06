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Юань открыл торги 6 марта ростом
Юань открыл торги 6 марта ростом - 06.03.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 6 марта ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга повышается до 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T10:03+0300
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МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга повышается до 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,35 рубля.
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рынки, торги
Юань открыл торги 6 марта ростом
Курс юаня открыл торги на Московской бирже ростом до 12,34 рублей
МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга повышается до 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растет на 12 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,35 рубля.