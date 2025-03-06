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Курс евро к доллару стабилен перед итогами заседания ЕЦБ

Курс евро к доллару стабилен перед итогами заседания ЕЦБ - 06.03.2025, ПРАЙМ

Курс евро к доллару стабилен перед итогами заседания ЕЦБ

Курс евро к доллару в четверг днем не меняется после публикации статистики в еврозоне и перед объявлением итогов заседания Европейского центрального банка... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T13:44+0300

2025-03-06T13:44+0300

2025-03-06T13:44+0300

экономика

евро

доллар

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг днем не меняется после публикации статистики в еврозоне и перед объявлением итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.28 мск курс евро к доллару оставался стабильным на уровне прошлого закрытия в 1,0789 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 148 иен с уровня прошлого закрытия в 148,95 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 104,23 пункта. Розничные продажи еврозоны в январе в годовом выражении выросли на 1,5%, тогда как аналитики ожидали увеличения на 1,9%. В месячном выражении показатель сократился на 0,3% при прогнозе увеличения на 0,1%. Инвесторы ожидают позднее в четверг итогов заседания ЕЦБ. Аналитики полагают, что регулятор снизит ключевую ставку до 2,65% с 2,9%. Также регулятор обновит основные макроэкономические прогнозы, что может повлиять на стоимость евро. На стоимость доллара может повлиять статистика из США, которая будет опубликована позднее в четверг до открытия торгов. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 1 марта снизилось на 7 тысяч - до 235 тысяч, а дефицит торгового баланса в январе увеличился до 127,4 миллиарда долларов с 98,4 миллиарда в декабре.

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