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Курс евро к доллару ускорил рост после выхода решений ЕЦБ

Курс евро к доллару ускорил рост после выхода решений ЕЦБ - 06.03.2025, ПРАЙМ

Курс евро к доллару ускорил рост после выхода решений ЕЦБ

Курс евро к доллару в четверг ускорил рост после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T16:56+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг ускорил рост после публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.51 мск курс евро к доллару рос до 1,0829 с уровня прошлого закрытия в 1,0789 доллара за евро, до оглашения итогов заседания евро дорожал до 1,0795 доллара. Курс доллара к иене снижался на 1% - до 147,46 иены с уровня прошлого закрытия в 148,95 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,35%, до 103,96 пункта. По итогам мартовского заседания ЕЦБ ожидаемо понизил учетную ставку до 2,65% с 2,9%. Регулятор также повысил ожидания по инфляции в еврозоне на текущий год - до 2,3% с 2,1%, но при этом понизил прогноз роста ВВП - до 0,9% с 1,1%. В четверг также опубликована американская макростатистика. Так, число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось сильнее ожиданий - до 221 тысячи с 242 тысяч ранее. А дефицит торгового баланса США в январе подскочил до 131,4 миллиарда долларов с 98,1 миллиарда в декабре при прогнозе показателя в 127,4 миллиарда. В пятницу инвесторы будут оценивать данные по занятости в США. Аналитики предполагают, что безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне января в 4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 142 тысячи.

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