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Лидеры ЕС обсудят на саммите в Брюсселе наращивание военной помощи Украине

Лидеры ЕС обсудят на саммите в Брюсселе наращивание военной помощи Украине - 06.03.2025, ПРАЙМ

Лидеры ЕС обсудят на саммите в Брюсселе наращивание военной помощи Украине

Лидеры ЕС обсудят на внеочередном саммите в Брюсселе в четверг наращивание военной помощи Украине несмотря на международные усилия по мирному урегулированию, а... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T00:27+0300

2025-03-06T00:27+0300

2025-03-06T00:27+0300

экономика

мировая экономика

украина

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урсула фон дер ляйен

кая каллас

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - ПРАЙМ. Лидеры ЕС обсудят на внеочередном саммите в Брюсселе в четверг наращивание военной помощи Украине несмотря на международные усилия по мирному урегулированию, а также объявленное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен "перевооружение" Европы, на которое планируется потратить 800 миллиардов евро. ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ НА ФОНЕ МИРНЫХ УСИЛИЙ Председатель Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам ЕС на саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине. Ранее ведущие европейские страны очень болезненно отреагировали на инициативу президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта и началу контактов с Россией. Заявив своей целью некий "справедливый и устойчивый мир", Брюссель пытается нарастить поставки оружия Украине. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас открыто призывала увеличить военную помощь для продолжения боевых действий, а также выступила с инициативой по обеспечению Киева военной помощью от ЕС на 2025 год в размере порядка 20 миллиардов евро. Эта инициатива была отклонена на заседании глав МИД стран Евросоюза 24 февраля, однако главный европейский дипломат вынесла свою инициативу на европейский саммит. Как сообщил журналистам накануне встречи высокопоставленный европейский источник, Каллас будет пытаться любыми способами протащить свою инициативу на встрече в верхах. При этом, как писали европейские СМИ, эта идея категорически не нравится некоторым европейским странам, которые уже обещали ее блокировать. Это угрожает серьезными разногласиями на саммите, что может даже привести к тому, что лидеры сообщества не смогут утвердить общие письменные выводы, что случается крайне редко. На встрече должен появиться и устроивший недавно скандал в Белом доме Владимир Зеленский. Он будет пытаться заручиться европейской поддержкой перед возможной новой поездкой в Вашингтон. Кроме того, Зеленский настаивает на "гарантиях безопасности" для Украины перед началом мирных переговоров. Ранее идею предоставления Киеву каких-либо предварительных гарантий отклонили в США, в Брюсселе такие гарантии обсуждают, однако их формат пока непонятен. Ряд стран настаивают на направлении на Украину "миротворческого" европейского контингента. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей в верхах заявляла, что такие гарантии не могут ограничиваться военной составляющей и должны стать "всеобъемлющими", то есть включить и экономические пункты, к примеру, по поддержке украинской финансовой системы и энергетической инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. "ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ" ЕВРОПЫ Другой инициативой, которая будет обсуждаться на европейской встрече в верхах, станет новый план главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению Европы, направленный на укрепление обороноспособности за счет наращивания расходов на оборону и производства оружия. Как заявила накануне саммита сама фон дер Ляйен, ее план может стоить 800 миллиардов евро на ближайшие четыре года и предусматривает увеличение оборонных расходов стран ЕС на 1,5% ВВП. Кроме того, предполагается выделить странам сообщества кредитов на 150 миллиардов евро для наращивания оборонных расходов и ускорения и увеличения военных поставок Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ожидается, что саммит стартует в 12.30 по времени Брюсселя (14.30 мск). По итогам планируется совместная пресс-конференция глав Еврокомиссии и Евросовета.

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мировая экономика, украина, брюссель, сша, урсула фон дер ляйен, кая каллас, владимир зеленский, ес, евросовет, мид