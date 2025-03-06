https://1prime.ru/20250306/makron-855514541.html

Макрон начал дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты ЕС

Макрон начал дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты ЕС - 06.03.2025, ПРАЙМ

Макрон начал дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты ЕС

Добавлены подробности (после второго абзаца) | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T00:00+0300

2025-03-06T00:00+0300

2025-03-06T00:00+0300

энергетика

франция

германия

сша

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

фридрих мерц

ес

нато

ек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855514541.jpg?1741208435

Добавлены подробности (после второго абзаца) ПАРИЖ, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Я решил начать стратегические дебаты на тему защиты наших союзников на европейском континенте нашим ядерным оружием. Но что бы ни случилось, решение (о его использовании - ред.) всегда останется за президентом республики", - сказал Макрон в обращении к французам, трансляция велась на сайте Елисейского дворца. По его словам, это станет "ответом на исторический призыв" будущего канцера ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на США, но и на Францию. Макрон отметил, что на саммите ЕС в четверг "будут предприняты решительные шаги" и "множество решений, предложенных Францией, будут приняты". "Страны смогут наращивать свои военные расходы, и они не будут учитываться в их бюджетном дефиците. Будет одобрено общее масштабное финансирование закупок и производства на территории ЕС боеприпасов, танков, оружия и наиболее инновационного снаряжения", - указал Макрон. Ранее Макрон в интервью португальским телеканалам RTP1 и RTP3 заявил о готовности возобновить дискуссии об общеевропейских силах ядерного сдерживания. Британская газета Daily Telegraph сообщала, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. Издание отметило, что на данный момент ядерные средства сдерживания Франции не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза получат право нарушать свои обязательства по недопущению чрезмерно высокого бюджетного дефицита в том случае, если будут кредитовать оборонные расходы. В качестве других мер глава ЕК предлагает новые заимствования на 150 миллиардов евро. Кроме того, она хочет разрешить государствам-членам ЕС использовать на военные нужда средства, предусмотренные для развития регионов, нуждающихся в европейском финансировании. По замыслу фон дер Ляйен, всего эти меры могут принести 800 миллиардов евро в европейскую оборону в ближайшие четыре года.

франция

германия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, германия, сша, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, ес, нато, ек