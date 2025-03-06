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Европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине, заявил Маск

Европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине, заявил Маск - 06.03.2025, ПРАЙМ

Европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине, заявил Маск

Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск заявил, что европейские лидеры... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T10:10+0300

2025-03-06T10:10+0300

2025-03-06T10:10+0300

политика

сша

илон маск

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск заявил, что европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине. "Они хотят вечной войны. Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? По их логике, это никогда не кончится", - написал Маск в X, комментируя публикацию одного из пользователей, который привел цитату премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, как утверждается в посте, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война". Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что в Дании предпочитают говорить о войне, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Украины, сказала, что Украина "должна победить в войне".

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сша, илон маск