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Европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине, заявил Маск - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине, заявил Маск
Европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине, заявил Маск - 06.03.2025, ПРАЙМ
Европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине, заявил Маск
Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск заявил, что европейские лидеры... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T10:10+0300
2025-03-06T10:10+0300
политика
сша
илон маск
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск заявил, что европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине. "Они хотят вечной войны. Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? По их логике, это никогда не кончится", - написал Маск в X, комментируя публикацию одного из пользователей, который привел цитату премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, как утверждается в посте, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война". Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что в Дании предпочитают говорить о войне, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Украины, сказала, что Украина "должна победить в войне".
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сша, илон маск
Политика, США, Илон Маск
10:10 06.03.2025
 
Европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине, заявил Маск

Маск заявил, что европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск заявил, что европейские лидеры хотят "вечной войны" на Украине.
"Они хотят вечной войны. Сколько еще родителей останутся без сыновей? Сколько еще детей останутся без отцов? По их логике, это никогда не кончится", - написал Маск в X, комментируя публикацию одного из пользователей, который привел цитату премьера Дании Метте Фредериксен, заявившей, как утверждается в посте, что "мир на Украине опаснее, чем продолжающаяся война".
Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что в Дании предпочитают говорить о войне, несмотря на шанс достичь мира на Украине. Посол напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Дании Метте Фредериксен, отвечая на вопрос о плане для Украины, сказала, что Украина "должна победить в войне".
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ПолитикаСШАИлон Маск
 
 
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