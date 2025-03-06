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Власти Петербурга прокомментировал слухи об участии Илона Маска в ПМЭФ - 06.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Власти Петербурга прокомментировал слухи об участии Илона Маска в ПМЭФ
Власти Петербурга прокомментировал слухи об участии Илона Маска в ПМЭФ - 06.03.2025, ПРАЙМ
Власти Петербурга прокомментировал слухи об участии Илона Маска в ПМЭФ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко прокомментировал вопрос про слухи о возможном участии американского предпринимателя Илона Маска в... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T22:36+0300
2025-03-06T22:37+0300
экономика
илон маск
пмэф
участие
мнение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - ПРАЙМ. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко прокомментировал вопрос про слухи о возможном участии американского предпринимателя Илона Маска в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отметив, что Северная столица всегда готова к диалогу и открыта для развития. "Мы всегда были в авангарде инвестиционного процесса и флагманом проведения такого знаменитого Петербургского экономического форума. Поэтому и петербургский, потому что, помните еще с трехсотлетия (Санкт-Петербурга) лозунг был - "Все флаги в гости к нам". То есть, поэтому мы всегда открыты к диалогу. Мы всегда открыты для развития любимого города. Обращаем всегда внимание любого инвестора, что с пиететом надо относиться к нашему историческому наследию... Но мы смотрим в будущее, мы строим мегаполис 21-го века", - сказал он в ходе прямой линии в эфире Телеканала "Санкт-Петербург", отвечая на вопрос, поступивший от жителя, про слухи о возможном приезде Илона Маска на ПМЭФ. Линченко напомнил, что Петербург по итогам ПМЭФ-2024 подписал инвестиционные соглашения на общую сумму более 1,2 триллиона рублей. "И я уверен, что в последующие годы мы не ударим в грязь лицом. Нам есть что предложить инвесторам по прозрачным механизмам, по прозрачным критериям принятия решений, а главное – воплощение этих решений в жизнь. Мы это доказали, в том числе уже реализованными инвестпроектами", - сказал вице-губернатор. Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
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илон маск, пмэф, участие, мнение
Экономика, Илон Маск, ПМЭФ, участие, мнение
22:36 06.03.2025 (обновлено: 22:37 06.03.2025)
 
Власти Петербурга прокомментировал слухи об участии Илона Маска в ПМЭФ

Вице-губернатор Петербурга прокомментировал слухи о якобы участии Маска в ПМЭФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - ПРАЙМ. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко прокомментировал вопрос про слухи о возможном участии американского предпринимателя Илона Маска в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отметив, что Северная столица всегда готова к диалогу и открыта для развития.
"Мы всегда были в авангарде инвестиционного процесса и флагманом проведения такого знаменитого Петербургского экономического форума. Поэтому и петербургский, потому что, помните еще с трехсотлетия (Санкт-Петербурга) лозунг был - "Все флаги в гости к нам". То есть, поэтому мы всегда открыты к диалогу. Мы всегда открыты для развития любимого города. Обращаем всегда внимание любого инвестора, что с пиететом надо относиться к нашему историческому наследию... Но мы смотрим в будущее, мы строим мегаполис 21-го века", - сказал он в ходе прямой линии в эфире Телеканала "Санкт-Петербург", отвечая на вопрос, поступивший от жителя, про слухи о возможном приезде Илона Маска на ПМЭФ.
Линченко напомнил, что Петербург по итогам ПМЭФ-2024 подписал инвестиционные соглашения на общую сумму более 1,2 триллиона рублей.
"И я уверен, что в последующие годы мы не ударим в грязь лицом. Нам есть что предложить инвесторам по прозрачным механизмам, по прозрачным критериям принятия решений, а главное – воплощение этих решений в жизнь. Мы это доказали, в том числе уже реализованными инвестпроектами", - сказал вице-губернатор.
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1 марта, 09:26
Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
 
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