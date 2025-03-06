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Цена на медь снижается перед выходом данных о торговом балансе США

Цена на медь снижается перед выходом данных о торговом балансе США - 06.03.2025, ПРАЙМ

Цена на медь снижается перед выходом данных о торговом балансе США

Стоимость меди в четверг утром снижается перед выходом данных о состоянии торгового баланса США, свидетельствуют данные торгов. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T09:44+0300

2025-03-06T09:44+0300

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром снижается перед выходом данных о состоянии торгового баланса США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.33 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,27%, до 4,807 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,59%, до 9 585 долларов, алюминия - на 1,61%, до 2 658,5 доллара, стоимость цинка опустилась на 2,44%, до 2 879 долларов. Позднее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные о состоянии торгового баланса в стране. Ожидается, что его дефицит в январе увеличился до 127,4 миллиарда долларов с 98,4 миллиарда в декабре. Экономические данные по стране отражаются на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на медь со стороны держателей иностранных валют.

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