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Ядерная риторика Макрона является угрозой России, заявил Лавров
Ядерная риторика Макрона является угрозой России, заявил Лавров - 06.03.2025, ПРАЙМ
Ядерная риторика Макрона является угрозой России, заявил Лавров
Москва расценивает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона как угрозу, заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:58+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва расценивает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона как угрозу, заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. "Если он (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - подчеркнул Лавров на пресс-конференции.
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Политика, РОССИЯ, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, МИД РФ, ФРАНЦИЯ
Ядерная риторика Макрона является угрозой России, заявил Лавров
Лавров: Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой России
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва расценивает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона как угрозу, заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
"Если он (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - подчеркнул Лавров на пресс-конференции.
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