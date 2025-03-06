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Ядерная риторика Макрона является угрозой России, заявил Лавров - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Ядерная риторика Макрона является угрозой России, заявил Лавров
Ядерная риторика Макрона является угрозой России, заявил Лавров - 06.03.2025, ПРАЙМ
Ядерная риторика Макрона является угрозой России, заявил Лавров
Москва расценивает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона как угрозу, заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:58+0300
2025-03-06T13:08+0300
политика
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва расценивает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона как угрозу, заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. "Если он (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - подчеркнул Лавров на пресс-конференции.
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россия, эммануэль макрон, сергей лавров, мид рф, франция
Политика, РОССИЯ, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, МИД РФ, ФРАНЦИЯ
12:58 06.03.2025 (обновлено: 13:08 06.03.2025)
 
Ядерная риторика Макрона является угрозой России, заявил Лавров

Лавров: Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой России

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва расценивает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона как угрозу, заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
"Если он (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза", - подчеркнул Лавров на пресс-конференции.
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
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ПолитикаРОССИЯЭммануэль МакронСергей ЛавровМИД РФФРАНЦИЯ
 
 
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