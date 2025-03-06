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В МИД высказались о стремлении ЕС поддерживать фронт на Украине любой ценой - 06.03.2025, ПРАЙМ
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В МИД высказались о стремлении ЕС поддерживать фронт на Украине любой ценой
В МИД высказались о стремлении ЕС поддерживать фронт на Украине любой ценой - 06.03.2025, ПРАЙМ
В МИД высказались о стремлении ЕС поддерживать фронт на Украине любой ценой
Запад стремится любой ценой добиться передышки для Украины и не допустить обвала фронта, однако передышки в конфликте неприемлемы. Об этом заявила официальный... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T15:22+0300
2025-03-06T15:22+0300
политика
россия
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франция
запад
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Запад стремится любой ценой добиться передышки для Украины и не допустить обвала фронта, однако передышки в конфликте неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Франция и Великобритания планируют представить США детали плана по урегулированию конфликта на Украине.Комментируя эти планы, Захарова заявила, что речь идет о "стремлении любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима и не допустить обвала фронта".По ее словам, Киев при помощи западных союзников использует передышку для укрепления собственного потенциала и последующих попыток реванша."Необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании. Без этого всего некие передышки, перегруппировки абсолютно неприемлемы, так как будут вести к ровно противоположному результату", - подчеркнула Захарова. Она также отметила, что абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил европейских войск и контингентов.Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон могут поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским для представления плана урегулирования конфликта.Макрон заявлял о предложении перемирия в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц, однако не охватывало бы ситуацию на земле из-за сложности проверки соблюдения такого перемирия.Макрон и Стармер ранее посещали Вашингтон, где встречались с президентом США Дональдом Трампом. После визита Стармера Белый дом посетил Владимир Зеленский, с которым у Трампа произошла перепалка.
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россия, украина, франция, запад, мария захарова, эммануэль макрон, мид рф, кир стармер
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, МИД РФ, Кир Стармер
15:22 06.03.2025
 
В МИД высказались о стремлении ЕС поддерживать фронт на Украине любой ценой

Захарова: Запад стремится любой ценой не допустить обвала фронта на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Запад стремится любой ценой добиться передышки для Украины и не допустить обвала фронта, однако передышки в конфликте неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Франция и Великобритания планируют представить США детали плана по урегулированию конфликта на Украине.
Комментируя эти планы, Захарова заявила, что речь идет о "стремлении любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима и не допустить обвала фронта".
По ее словам, Киев при помощи западных союзников использует передышку для укрепления собственного потенциала и последующих попыток реванша.
"Необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании. Без этого всего некие передышки, перегруппировки абсолютно неприемлемы, так как будут вести к ровно противоположному результату", - подчеркнула Захарова.
Она также отметила, что абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил европейских войск и контингентов.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон могут поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским для представления плана урегулирования конфликта.
Макрон заявлял о предложении перемирия в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц, однако не охватывало бы ситуацию на земле из-за сложности проверки соблюдения такого перемирия.
Макрон и Стармер ранее посещали Вашингтон, где встречались с президентом США Дональдом Трампом. После визита Стармера Белый дом посетил Владимир Зеленский, с которым у Трампа произошла перепалка.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
Премьер Польши призвал Европу вступить в гонку вооружений
Вчера, 15:07
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАФРАНЦИЯЗАПАДМария ЗахароваЭммануэль МакронМИД РФКир Стармер
 
 
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