https://1prime.ru/20250306/mid-855534440.html

В МИД высказались о стремлении ЕС поддерживать фронт на Украине любой ценой

В МИД высказались о стремлении ЕС поддерживать фронт на Украине любой ценой - 06.03.2025, ПРАЙМ

В МИД высказались о стремлении ЕС поддерживать фронт на Украине любой ценой

Запад стремится любой ценой добиться передышки для Украины и не допустить обвала фронта, однако передышки в конфликте неприемлемы. Об этом заявила официальный... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T15:22+0300

2025-03-06T15:22+0300

2025-03-06T15:22+0300

политика

россия

украина

франция

запад

мария захарова

эммануэль макрон

мид рф

кир стармер

https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_df11d54b7d65af1ae8d4469cfd377dec.jpg

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Запад стремится любой ценой добиться передышки для Украины и не допустить обвала фронта, однако передышки в конфликте неприемлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Франция и Великобритания планируют представить США детали плана по урегулированию конфликта на Украине.Комментируя эти планы, Захарова заявила, что речь идет о "стремлении любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима и не допустить обвала фронта".По ее словам, Киев при помощи западных союзников использует передышку для укрепления собственного потенциала и последующих попыток реванша."Необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании. Без этого всего некие передышки, перегруппировки абсолютно неприемлемы, так как будут вести к ровно противоположному результату", - подчеркнула Захарова. Она также отметила, что абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил европейских войск и контингентов.Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон могут поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским для представления плана урегулирования конфликта.Макрон заявлял о предложении перемирия в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц, однако не охватывало бы ситуацию на земле из-за сложности проверки соблюдения такого перемирия.Макрон и Стармер ранее посещали Вашингтон, где встречались с президентом США Дональдом Трампом. После визита Стармера Белый дом посетил Владимир Зеленский, с которым у Трампа произошла перепалка.

https://1prime.ru/20250306/gonka-855533857.html

украина

франция

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, франция, запад, мария захарова, эммануэль макрон, мид рф, кир стармер