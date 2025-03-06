https://1prime.ru/20250306/mid-855535640.html

Захарова раскритиковала ЕС за молчание об атаках Киева на "Турецкий поток"

Захарова раскритиковала ЕС за молчание об атаках Киева на "Турецкий поток" - 06.03.2025, ПРАЙМ

Захарова раскритиковала ЕС за молчание об атаках Киева на "Турецкий поток"

Столицы стран Евросоюза демонстрируют жалкую трусость, не реагируя на атаки Киева по инфраструктуре газопровода "Турецкий поток", заявила официальный... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T15:51+0300

2025-03-06T15:51+0300

2025-03-06T15:51+0300

политика

газ

мария захарова

мид рф

газопровод "турецкий поток"

ес

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Столицы стран Евросоюза демонстрируют жалкую трусость, не реагируя на атаки Киева по инфраструктуре газопровода "Турецкий поток", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 28 февраля ВСУ пытались атаковать тремя БПЛА компрессорную станцию "Турецкого потока" в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае, чтобы остановить поставки газа в Европу. Средства ПВО сбили все цели противника. Компрессорная станция осуществляет подачу топлива в штатном режиме. Украина не в первый раз предпринимает такую попытку: 11 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов в районе компрессорной станции трубопровода. "Обращаем внимание на эту жалкую трусость, которую демонстрируют есовские столицы, которые не могут даже слова сказать о своей собственной безопасности, зато рассуждают о гарантиях безопасности, в частности, Украине. Ваши же энергетические арсеналы подвергаются опасности! Те самые энергетические возможности и потоки, которые именно в страны ЕС несли свет, тепло, благополучие! И ни слова не сказано ни на одном заседании министров энергетики, иностранных дел, обороны или представителей специальных служб стран ЕС или тем более саммитов на этот счет. Молчат", - заявила Захарова на брифинге. Она отметила, что только отдельные страны в Евросоюзе еще способны за себя постоять. "Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй - в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года. После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.

https://1prime.ru/20250306/zakharova-855534465.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мария захарова, мид рф, газопровод "турецкий поток", ес