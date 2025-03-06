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Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины
Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины - 06.03.2025, ПРАЙМ
Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины
Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T16:55+0300
2025-03-06T16:55+0300
политика
мария захарова
мид рф
украина
запад
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это тот самый случай, когда гарантии безопасности Украина может обеспечить себе сама. А именно вернуться к истокам ее государственности, закрепленных в том числе в декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. Речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, отказе от нацистской идеологии. О соблюдении прав человека, прежде всего, этнических русских и русскоязычного населения, но не в меньшей степени и всех остальных этнических групп. Вот вам и есть гарантии безопасности", - заявила Захарова на своем брифинге. По ее словам, киевский режим "не там ищет" свои гарантии. "Все, у кого киевский режим и Украина как государство искали гарантии собственной безопасности на Западе, их предали", - отметила она.
https://1prime.ru/20250306/zakharova-855534465.html
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мария захарова, мид рф, украина, запад
Политика, Мария Захарова, МИД РФ, УКРАИНА, ЗАПАД
16:55 06.03.2025
 
Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины

Захарова: лучшей гарантией безопасности Украины будет ее нейтральный статус

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это тот самый случай, когда гарантии безопасности Украина может обеспечить себе сама. А именно вернуться к истокам ее государственности, закрепленных в том числе в декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. Речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, отказе от нацистской идеологии. О соблюдении прав человека, прежде всего, этнических русских и русскоязычного населения, но не в меньшей степени и всех остальных этнических групп. Вот вам и есть гарантии безопасности", - заявила Захарова на своем брифинге.
По ее словам, киевский режим "не там ищет" свои гарантии.
"Все, у кого киевский режим и Украина как государство искали гарантии собственной безопасности на Западе, их предали", - отметила она.
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