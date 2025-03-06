https://1prime.ru/20250306/mid-855538028.html
Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины
Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины - 06.03.2025, ПРАЙМ
Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины
Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T16:55+0300
2025-03-06T16:55+0300
2025-03-06T16:55+0300
политика
мария захарова
мид рф
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это тот самый случай, когда гарантии безопасности Украина может обеспечить себе сама. А именно вернуться к истокам ее государственности, закрепленных в том числе в декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. Речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, отказе от нацистской идеологии. О соблюдении прав человека, прежде всего, этнических русских и русскоязычного населения, но не в меньшей степени и всех остальных этнических групп. Вот вам и есть гарантии безопасности", - заявила Захарова на своем брифинге. По ее словам, киевский режим "не там ищет" свои гарантии. "Все, у кого киевский режим и Украина как государство искали гарантии собственной безопасности на Западе, их предали", - отметила она.
https://1prime.ru/20250306/zakharova-855534465.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f3a2c81bbec633108f72f66ce91f6625.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, мид рф, украина, запад
Политика, Мария Захарова, МИД РФ, УКРАИНА, ЗАПАД
Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины
Захарова: лучшей гарантией безопасности Украины будет ее нейтральный статус
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это тот самый случай, когда гарантии безопасности Украина может обеспечить себе сама. А именно вернуться к истокам ее государственности, закрепленных в том числе в декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. Речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, отказе от нацистской идеологии. О соблюдении прав человека, прежде всего, этнических русских и русскоязычного населения, но не в меньшей степени и всех остальных этнических групп. Вот вам и есть гарантии безопасности", - заявила Захарова на своем брифинге.
По ее словам, киевский режим "не там ищет" свои гарантии.
"Все, у кого киевский режим и Украина как государство искали гарантии собственной безопасности на Западе, их предали", - отметила она.
Захарова указала на намерение ЕС превратить Украину в "шипованную свинью"