https://1prime.ru/20250306/mid-855538028.html

Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины

Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины - 06.03.2025, ПРАЙМ

Захарова раскрыла самую надежную гарантию безопасности Украины

Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T16:55+0300

2025-03-06T16:55+0300

2025-03-06T16:55+0300

политика

мария захарова

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Лучшей гарантией безопасности для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это тот самый случай, когда гарантии безопасности Украина может обеспечить себе сама. А именно вернуться к истокам ее государственности, закрепленных в том числе в декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. Речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, отказе от нацистской идеологии. О соблюдении прав человека, прежде всего, этнических русских и русскоязычного населения, но не в меньшей степени и всех остальных этнических групп. Вот вам и есть гарантии безопасности", - заявила Захарова на своем брифинге. По ее словам, киевский режим "не там ищет" свои гарантии. "Все, у кого киевский режим и Украина как государство искали гарантии собственной безопасности на Западе, их предали", - отметила она.

https://1prime.ru/20250306/zakharova-855534465.html

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мария захарова, мид рф, украина, запад