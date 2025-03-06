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Россия готова к новым мерам против Японии при необходимости, заявили в МИД
Россия готова к новым мерам против Японии при необходимости, заявили в МИД - 06.03.2025, ПРАЙМ
Россия готова к новым мерам против Японии при необходимости, заявили в МИД
Москва готова рассматривать дополнительные меры в отношении Токио, если Япония продолжит проводить антироссийскую политику. Об этом заявила официальный... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T17:11+0300
2025-03-06T17:11+0300
2025-03-06T17:11+0300
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва готова рассматривать дополнительные меры в отношении Токио, если Япония продолжит проводить антироссийскую политику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам Захаровой, включение главы МИД Японии в санкционный список РФ является "актуализацией контрмер", предпринятых в ответ на "враждебный курс" Токио и его поддержку Украины."При продолжении подобной японской вненеполитической линии, будем готовы и далее прорабатывать дополнительные меры противодействия", - заявила она в ходе брифинга. Захарова также отметила, что Москва считает возобновление полноценного диалога и сотрудничества с Японией возможным только после отказа Токио от действий, наносящих ущерб экономике и безопасности России.3 марта МИД России сообщил о запрете на въезд в Россию девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел и представителей бизнеса, в рамках ответных мер.. Кроме главы МИД Японии, в список включены Масаси Накагомэ - посол Японии на Украине, Кунинори Мацуда - бывший посол Японии на Украине в 2021-2024 годах, Сёхэй Хара - старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA), Хидэки Мацунага - глава офиса JICA на Украине, Хироси Идэ - президент IHI Corporation, Синсукэ Минами - президент ISUZU Motors Limited, Сюнсукэ Тоя - президент Prodrone Co., Ltd, а также Ёсиюки Санкай - президент Cyberdyne, Inc.
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россия, япония, мария захарова, мид
Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Мария Захарова, МИД
Россия готова к новым мерам против Японии при необходимости, заявили в МИД
Захарова: Россия готова к новым мерам против Японии в случае продолжения враждебного курса
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва готова рассматривать дополнительные меры в отношении Токио, если Япония продолжит проводить антироссийскую политику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, включение главы МИД Японии в санкционный список РФ является "актуализацией контрмер", предпринятых в ответ на "враждебный курс" Токио и его поддержку Украины.
"При продолжении подобной японской вненеполитической линии, будем готовы и далее прорабатывать дополнительные меры противодействия", - заявила она в ходе брифинга.
Захарова также отметила, что Москва считает возобновление полноценного диалога и сотрудничества с Японией возможным только после отказа Токио от действий, наносящих ущерб экономике и безопасности России.
3 марта МИД России сообщил о запрете на въезд в Россию девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел и представителей бизнеса, в рамках ответных мер.. Кроме главы МИД Японии, в список включены Масаси Накагомэ - посол Японии на Украине, Кунинори Мацуда - бывший посол Японии на Украине в 2021-2024 годах, Сёхэй Хара - старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA), Хидэки Мацунага - глава офиса JICA на Украине, Хироси Идэ - президент IHI Corporation, Синсукэ Минами - президент ISUZU Motors Limited, Сюнсукэ Тоя - президент Prodrone Co., Ltd, а также Ёсиюки Санкай - президент Cyberdyne, Inc.