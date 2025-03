https://1prime.ru/20250306/mid-855539122.html

Россия готова к новым мерам против Японии при необходимости, заявили в МИД

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Москва готова рассматривать дополнительные меры в отношении Токио, если Япония продолжит проводить антироссийскую политику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам Захаровой, включение главы МИД Японии в санкционный список РФ является "актуализацией контрмер", предпринятых в ответ на "враждебный курс" Токио и его поддержку Украины."При продолжении подобной японской вненеполитической линии, будем готовы и далее прорабатывать дополнительные меры противодействия", - заявила она в ходе брифинга. Захарова также отметила, что Москва считает возобновление полноценного диалога и сотрудничества с Японией возможным только после отказа Токио от действий, наносящих ущерб экономике и безопасности России.3 марта МИД России сообщил о запрете на въезд в Россию девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел и представителей бизнеса, в рамках ответных мер.. Кроме главы МИД Японии, в список включены Масаси Накагомэ - посол Японии на Украине, Кунинори Мацуда - бывший посол Японии на Украине в 2021-2024 годах, Сёхэй Хара - старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA), Хидэки Мацунага - глава офиса JICA на Украине, Хироси Идэ - президент IHI Corporation, Синсукэ Минами - президент ISUZU Motors Limited, Сюнсукэ Тоя - президент Prodrone Co., Ltd, а также Ёсиюки Санкай - президент Cyberdyne, Inc.

