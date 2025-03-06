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Надо выявлять мигрантов, которые не платят налоги, призвал Медведев - 06.03.2025, ПРАЙМ
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Надо выявлять мигрантов, которые не платят налоги, призвал Медведев
Надо выявлять мигрантов, которые не платят налоги, призвал Медведев - 06.03.2025, ПРАЙМ
Надо выявлять мигрантов, которые не платят налоги, призвал Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что среди трудовых мигрантов надо выявлять тех, кто приезжает в РФ на заработки, но не считает нужным платить... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T19:17+0300
2025-03-06T19:10+0300
экономика
дмитрий медведев
мигранты
налоги
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что среди трудовых мигрантов надо выявлять тех, кто приезжает в РФ на заработки, но не считает нужным платить налоги. Медведев в четверг на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции. "Среди трудовых мигрантов важно выявлять тех, кто приезжает к нам на заработки, но не считает нужным платить налоги", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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дмитрий медведев, мигранты, налоги
Экономика, Дмитрий Медведев, Мигранты, налоги
19:17 06.03.2025
 
Надо выявлять мигрантов, которые не платят налоги, призвал Медведев

Медведев: надо выявлять мигрантов, которые не считают нужным платить налоги

© РИА Новости . Сергей Строителев | Перейти в медиабанкБеженцы с Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в Мюнхене
Беженцы с Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в Мюнхене - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Сергей Строителев
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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что среди трудовых мигрантов надо выявлять тех, кто приезжает в РФ на заработки, но не считает нужным платить налоги.
Медведев в четверг на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции.
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"Среди трудовых мигрантов важно выявлять тех, кто приезжает к нам на заработки, но не считает нужным платить налоги", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
 
ЭкономикаДмитрий МедведевМигрантыналоги
 
 
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