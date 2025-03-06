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Надо выявлять мигрантов, которые не платят налоги, призвал Медведев

Надо выявлять мигрантов, которые не платят налоги, призвал Медведев - 06.03.2025, ПРАЙМ

Надо выявлять мигрантов, которые не платят налоги, призвал Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что среди трудовых мигрантов надо выявлять тех, кто приезжает в РФ на заработки, но не считает нужным платить... | 06.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-06T19:17+0300

2025-03-06T19:17+0300

2025-03-06T19:10+0300

экономика

дмитрий медведев

мигранты

налоги

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МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что среди трудовых мигрантов надо выявлять тех, кто приезжает в РФ на заработки, но не считает нужным платить налоги. Медведев в четверг на площадке СБ РФ принял участие в обсуждении неотложных мер по усилению контроля в сфере трудовой миграции. "Среди трудовых мигрантов важно выявлять тех, кто приезжает к нам на заработки, но не считает нужным платить налоги", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://1prime.ru/20250228/migranty-855362325.html

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дмитрий медведев, мигранты, налоги