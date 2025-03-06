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Анкара готова обсуждать отправку "миротворцев" на Украину, пишут СМИ
Анкара готова обсуждать отправку "миротворцев" на Украину, пишут СМИ - 06.03.2025, ПРАЙМ
Анкара готова обсуждать отправку "миротворцев" на Украину, пишут СМИ
Анкара готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миссии "миротворцев", если это поможет стабильности в регионе, сообщил в четверг источник в... | 06.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-06T12:46+0300
2025-03-06T12:46+0300
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СТАМБУЛ, 6 мар - ПРАЙМ. Анкара готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миссии "миротворцев", если это поможет стабильности в регионе, сообщил в четверг источник в министерстве обороны Турции. "Возможный вклад Анкары в миссию, которая еще не оформлена концептуально и обсуждается в различных средствах массовой информации, будет взаимно обсуждаться со всеми сторонами, если это будет сочтено необходимым для обеспечения региональной стабильности и мира", - цитирует газета Milliyet источник в минобороны Турции. По его словам, министерство вместе с другими ведомствами Турции отслеживает дипломатические инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине. Вероятная отправка европейских военных контингентов на Украину создаст в регионе опасную ситуацию, заявил ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
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Анкара готова обсуждать отправку "миротворцев" на Украину, пишут СМИ
Milliyet: Анкара готова обсуждать возможную отправку на Украину миротворцев
СТАМБУЛ, 6 мар - ПРАЙМ. Анкара готова обсудить свой вклад в возможную отправку на Украину миссии "миротворцев", если это поможет стабильности в регионе, сообщил в четверг источник в министерстве обороны Турции.
"Возможный вклад Анкары в миссию, которая еще не оформлена концептуально и обсуждается в различных средствах массовой информации, будет взаимно обсуждаться со всеми сторонами, если это будет сочтено необходимым для обеспечения региональной стабильности и мира", - цитирует газета Milliyet источник в минобороны Турции.
По его словам, министерство вместе с другими ведомствами Турции отслеживает дипломатические инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине.
Вероятная отправка европейских военных контингентов на Украину создаст в регионе опасную ситуацию, заявил ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве 16 января сообщила, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
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